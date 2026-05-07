Policía rescata a piloto y recupera cisterna con más de 3 mil litros de combustible

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves 7 de mayo agentes recuperaron un camión cisterna que transportaba tres mil 600 litros de combustible y que había sido robado en el kilómetro 97 de la ruta al Puerto San José, Escuintla.

Añadió que la acción policial se originó tras una denuncia ciudadana en la que se alertaba de que varias personas armadas interceptaron la marcha de la unidad.

Tras activar operativos de búsqueda y rastreo en el sector, los policías localizaron la cisterna entre cañaverales, en el kilómetro 92 de la misma ruta.

El vehículo transportaba aproximadamente tres mil 600 litros de combustible de distintos tipos, añadió la PNC.

Según el informe policial, en la unidad de transporte localizaron y rescataron al piloto.

Al notar la presencia policial, varios individuos huyeron entre los cañaverales, indicó la institución.

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En el lugar también encontraron otra cisterna, la cual presuntamente sería utilizada para trasegar el combustible robado.

La investigación continúa para identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo, afirmó la PNC.

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