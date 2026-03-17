Presentan fotogramas en continuación del juicio en caso relacionado con la muerte de Hanzel Szarata

En el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, este martes 17 de marzo continuó el debate contra los sindicados Roberto Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez.

El Ministerio Público los señala de transporte ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa, en un caso relacionado con la muerte de Hansel Szarata, asesor del Congreso de la República, ocurrida en abril del 2025.

Durante la audiencia fue presentada una serie de fotogramas correspondientes al sábado 4 de abril del 2025, en los que se observa la presencia de ambos sindicados a bordo de un picop en el parqueo de un restaurante donde se registró un incidente armado.

Tanto la defensa como la Fiscalía expusieron sus alegatos sobre los medios de prueba presentados durante la diligencia.

El proceso en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal continuará el viernes 27 de marzo a las 10 horas.

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Una noche de fiesta entre amigos terminó en tragedia en un parqueo de la zona 16. Hansel Szarata murió, un joven resultó herido y tres hombres enfrentan ahora a la justicia, entre ellos el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio, quien fue condenado el 11 de marzo a dos años de prisión por homicidio en estado de emoción violenta.

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