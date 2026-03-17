Ordenan a Carlos García Rubio pagar Q100 mil como reparación digna por caso Hanzel Szarata

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas informó este martes 17 de marzo que el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, durante la audiencia de reparación digna celebrada el lunes, ordenó a Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación, pagar Q100 mil como indemnización por el delito de homicidio en estado de emoción violenta en agravio de Hanzel Ernesto Szarata Valdés.

Este caso está vinculado con el hecho ocurrido en abril del 2025, cuando Szarata Valdés, quien se desempeñaba como asesor del Congreso de la República, perdió la vida durante un incidente armado.

Con esta resolución, el Tribunal fijó la compensación económica a favor de los familiares de la víctima, como parte de las medidas contempladas tras la sentencia condenatoria emitida el 11 de marzo, que impuso dos años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios por el delito de homicidio en estado de emoción violenta.

El Ministerio Público había pedido una condena de 20 años de prisión por homicidio; sin embargo, el juez modificó la calificación jurídica del hecho.

El día en que se dictó la condena, la madre de la víctima expuso la difícil situación que ha vivido la familia tras la muerte de su hijo, a quien calificó como un profesional con muchos planes de vida.

La madrugada del 5 de abril del 2025, un encuentro entre amigos en bares de la zona 16 terminó en tragedia: Hanzel Ernesto Szarata Valdés murió tras recibir un disparo.

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