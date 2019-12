Propuesta de nueva tabla de gradación beneficiaría a aspirantes a la CSJ que tuvieron bajo punteo en el proceso anterior

El comisionado Julio César Cuyuch -de frente- platica con otros comisionados luego de finalizar la sexta sesión de la comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia. (Foto Prensa Libre. Miriam Figueroa)

La propuesta, que al momento de la votación no fue avalada, ya que solo obtuvo 16 votos, mantiene los 70 puntos a los méritos profesionales, 25 para los méritos académicos y cinco para la proyección humana. Sin embargo, la distribución varía ya que distribuye los puntos en otros renglones.

El presidente de la comisión de postulación, Félix Serrano, no estaba de acuerdo con esa propuesta, ya que en su intervención mencionó que causaba un retroceso al proceso de postulación, por lo que él apoyaba la propuesta que la secretaría de la comisión hizo, que básicamente era la que había sido aprobada en el proceso anterior, solo había que reacomodar el tema de la evaluación del desempeño.

La propuesta de Cuyuch fue apoyada por los comisionados Dennis Herrera Arita y Edwin Ruano, entre otros. Mientras que la propuesta de Serrano tuvo el apoyo de varios decanos.

Por aparte, Serrano considera que la intención lleva implícita es el aumento en el punteo de los candidatos para beneficiarlos, ya que aumentaría entre seis a ocho puntos sobre lo obtenido en el proceso anterior, el cual fue anulado por la Corte de Constitucionalidad.

“Estamos hablando de altos cargos de la nación y no somos oficinas para ver si se ha hecho un poquito de lo que corresponde. Es una manera para que un candidato pueda tener un poquito más de lo obtenido anteriormente”, señaló Serrano.

Añadió: “Eso va a beneficiar a algunas personas de alguna manera mínima, puede haber una diferencia de seis a ocho puntos, yo por lo menos iré en la línea de elevar estándares y nunca un paso atrás, en ese sentido”.

Al ser consultado Cuyuch sobre su propuesta manifestó que no es para beneficiar a unas personas en específico, sino que lograr que los aspirantes que no tuvieron un punteo por docencia, por ejemplo, lo puedan tener, al sumar puntos por años en ese aspecto.

El profesional manifiestó que otro punto que incluye su propuesta es que sea tomada en cuenta el acta de graduación y no solo el título (maestría o doctorado) ya que por algún motivo, sea de la misma universidad, que no se pueda extender en ese momento no se tenga que esperar.

Dio como ejemplo una universidad que hace graduaciones en abril de cada año y si la persona está lista en mayo tendría que esperar al siguiente año para graduarse y obtener el título.

“En lo que a mi respecta no hay una persona, por lo que no hay una cuestión directa hacía un candidato. Decir que es para beneficiar a un candidato son prejuicios muy subjetivos, no hay preferencia a personas o un sector, eso ya es percepción de ustedes – periodistas-”, refirió.

El abogado indicó que al menos él no tiene un interés sobre beneficiar a una persona.

“En mi caso es primera vez que participó, no ha habido un interés propiamente de beneficiar a una persona o que yo quiera, yo vengo en representación de un gremio que es el Colegio de Abogados, pero más que eso yo vengo en representación del occidente del país, de la gente que confió en mí”, dijo el abogado.

Hacen cambios

Durante la sesión de la comisión de este 11 de diciembre, se modificó lo establecido el pasado lunes por ellos mismos.

Se había definido que los expedientes de postulación de los magistrados que deseen participar se debían presentar en la sede del Consejo de la Carrera Judicial y para los abogados, en la sede de la Comisión de Postulación. En la modificación de hoy se estableció que los expedientes se entregarán en la sede de la postuladora, en la Universidad Mesoamericana, zona 8 capitalina, y que el Consejo deberá después remitir la nómina y los expedientes administrativos certificados de cada uno de estos magistrados.

Por aparte, se aprobó que se modificara en la tabla de gradación lo relacionado con la evaluación del desempeño ya que se eliminó el tema de la administración pública que son 10 puntos y sobre ese punteo se calificará la evaluación del desempeño de los magistrados candidatos.

El lunes pasado, la postuladora dejó fuera a los jueces, quienes no se podrán postular a una magistratura en la CSJ.

Esta decisión fue adversada por agrupaciones de estos profesionales y advirtieron que impugnaran la medida, porque los comisionados no tomaron en cuenta las leyes respectivas y sólo se apegaro al texto de la Constitución.

La postuladora aún debe aprobar la convocatoria para que los profesionales conozcan los requisitos que deben cumplir para postularse a una magistratura de la CSJ.

