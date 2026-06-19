Qué ocurrió cuando un hombre ofreció Q10 mil a policías para liberar a alias “El Diablo”

En la zona 2 de Villa Nueva, investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal capturaron a Noé “N”, de 24 años, alias “El Diablo”.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 19 de junio que sorprendió al ahora capturado cuando viajaba en una motocicleta y portaba ilegalmente una pistola, dos tolvas y 28 municiones.

Posteriormente, en la calzada Raúl Aguilar Batres, cerca del juzgado de Villa Nueva, fue capturado José “N”, de 36 años, quien indicó ser familiar del detenido, según la PNC.

De acuerdo con el informe policial, José “N” intentó sobornar a los agentes con Q10 mil.

Pretendía entregarles el dinero para evitar que Noé “N” fuera puesto a disposición del juzgado respectivo, añadió el informe policial.

La PNC informó que se presume que uno de los detenidos forma parte de un grupo que opera al margen de la ley y que comete varios delitos en Bárcenas; este extremo está bajo investigación.

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