Qué ocurrió cuando un hombre ofreció Q10 mil a policías para liberar a alias “El Diablo”

Justicia

Qué ocurrió cuando un hombre ofreció Q10 mil a policías para liberar a alias “El Diablo”

La PNC compartió detalles de cómo un hombre intentó sobornar a agentes para evitar la captura de una persona.

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CAEN ALIAS EL DIABLO Y CÓMPLICE POR INTENTO DE SOBORNO A LA PNC

Alias “El Diablo” y su cómplice capturados por cometer supuestos ilícitos en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la zona 2 de Villa Nueva, investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal capturaron a Noé “N”, de 24 años, alias “El Diablo”.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 19 de junio que sorprendió al ahora capturado cuando viajaba en una motocicleta y portaba ilegalmente una pistola, dos tolvas y 28 municiones.

Posteriormente, en la calzada Raúl Aguilar Batres, cerca del juzgado de Villa Nueva, fue capturado José “N”, de 36 años, quien indicó ser familiar del detenido, según la PNC.

De acuerdo con el informe policial, José “N” intentó sobornar a los agentes con Q10 mil.

EN ESTE MOMENTO

AME994. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/07/2023.- Un integrante de la Junta Electoral Departamental muestra una boleta impugnada durante la segunda audiencia de revisión de escrutinio de las pasadas elecciones generales, hoy, en Ciudad de Guatemala. La agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, exigió este martes un recuento de votos manual en la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, mientras fiscales de otros partidos han rebatido su postura. Es por ello que las juntas electorales de los 22 departamentos del país centroamericano se reunieron este martes para cumplir con la resolución y revisar las actas de votación que pudieran ser impugnadas. EFE/ Edwin Bercián

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Pretendía entregarles el dinero para evitar que Noé “N” fuera puesto a disposición del juzgado respectivo, añadió el informe policial.

La PNC informó que se presume que uno de los detenidos forma parte de un grupo que opera al margen de la ley y que comete varios delitos en Bárcenas; este extremo está bajo investigación.

Para leer más: Amigo de capturado con marihuana ofrece Q5 mil de soborno, pero también es detenido

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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