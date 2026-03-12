¿Qué pasó con el cabecilla de una estructura de abogados que habrían estafado a más de 70 personas en la compraventa de inmuebles?

Una estructura criminal habría engañado a más de 70 personas que creían que compraban un terreno o una casa, pero la documentación que les presentaban era falsa.

El Ministerio Público (MP) ha recibido las denuncias de las víctimas de estafa. Todas relataron hechos similares: haber adquirido un terreno o una vivienda y, cuando llegaban al Registro de la Propiedad, se daban cuenta de que no estaba a su nombre.

Esa era la forma de operar de abogados y comisionistas, quienes son señalados por los delitos de falsedad material y estafa. En los últimos seis meses, en Quetzaltenango y Retalhuleu han sido detenidos y ligados a proceso penal cinco abogados.

El último en ser aprehendido fue Juan Carlos Gonon Méndez, de 49 años, presunto cabecilla de la estructura criminal. Según el MP, Gonon fue ligado a proceso penal por rebeldía, falsedad ideológica, casos especiales de estafa, uso de documentos falsificados, estafa y encubrimiento propio.

Para resguardar la vida de Gonon y reducir el peligro de fuga, fue trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada dentro de un cuartel militar.

¿Cómo operó la estructura de estafa?

Las investigaciones señalan que los comisionistas ofrecían terrenos de los que no tenían documentos o de los que no eran propietarios. Cerraban los negocios con las víctimas y posteriormente se dirigían con los abogados de la estructura para realizar los supuestos traspasos.

Sin embargo, los inmuebles nunca pasaban a nombre de los compradores, pues esos trámites eran la fachada de la estafa.

El MP informó que los abogados presuntamente se prestaban para elaborar documentos falsos y que, cuando las víctimas se daban cuenta, ya habían pagado por un terreno que nunca pasó a su nombre.

Además, los detenidos también son investigados por el despojo de inmuebles en el occidente del país.

Las pesquisas detallan que la estructura criminal tendría vínculos con empleados del Registro de la Propiedad, ya que se ha detectado el traspaso de varios inmuebles con documentos falsos avalados por esa institución pública.

El MP señaló que las investigaciones continúan y que, hasta la fecha, la estructura habría estafado a sus víctimas por millones de quetzales, aunque no precisó el monto exacto.

Agregó que parte del dinero que recibían de las estafas aparentemente lo utilizaban para comprar más casas y terrenos en efectivo, con el fin de no bancarizar el dinero obtenido de forma ilegal.