Qué se sabe del hombre que extrajo una osamenta en Escuintla y para qué la usaría

En la zona 3 de la cabecera de Escuintla, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este 24 de diciembre a un hombre que trasladaba una osamenta en una bolsa de plástico.

El detenido fue identificado como Jesús “G.”, alias “Chucky”.

De acuerdo con la investigación policial, el hombre excavó una tumba en el Cementerio General de Escuintla, de donde extrajo restos humanos, entre ellos un cráneo.

La PNC aseguró que la osamenta localizada sería supuestamente utilizada para “rituales satánicos”.

Lea más: Cadáveres envueltos en sábanas: los detalles de los 10 cuerpos hallados en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

Además, el hombre tiene dos antecedentes por agresión sexual y falta contra el orden público, en mayo y septiembre del 2025.

No obstante, recuperó la libertad bajo una medida sustitutiva.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.