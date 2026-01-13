Quién es Edison Romero, alias “el Químico”, narco capturado en Perú que camuflaba cocaína y usaba a Guatemala como ruta

Edison Alberto Romero Parga, alias el Químico, fue detenido el 22 de diciembre del 2025 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, durante un operativo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional de ese país. El colombiano era buscado por la DEA y las autoridades peruanas, debido a su capacidad para camuflar cocaína de forma indetectable y su vinculación con redes de narcotráfico que incluían a Guatemala como uno de sus puntos de tránsito.

Romero Parga es señalado como un químico especializado en encapsular cocaína en objetos como tornamesas, baldosas de madera o suelas de zapatos.

Según Miluska Fashe, de la unidad antinarcóticos del Perú, el proceso consistía en disolver y fijar químicamente la droga en diversos materiales, especialmente de color negro, para luego revertir esa transformación en el país de destino y recuperar la sustancia.

Aunque en el procedimiento se perdía cerca del 10 % del peso total, la efectividad del método lo convirtió en un operador clave de una organización criminal transnacional.

De acuerdo con Leiby Huamán, jefe de la Dirandro, el colombiano construía personalmente las estructuras que contenían la droga y las trasladaba a países como Guatemala, Puerto Rico y Francia.

Su historial migratorio refleja más de 65 salidas del Perú; en otras ocasiones cruzó de forma ilegal por puntos ciegos de la frontera para llegar a Ecuador y Chile, con el fin de evitar los controles migratorios y de seguridad.

Las investigaciones indican que Romero Parga trabajaba con redes criminales establecidas en El Salvador, Colombia y Europa. Las autoridades han determinado que Guatemala era uno de los países utilizados para el tránsito de sustancias ilícitas.

La incautación que lo delató

En enero del 2024, la incautación de 7.2 toneladas de cocaína camuflada en baldosas marcó el inicio de la investigación contra el Químico. Esa droga, con un valor estimado en más de US$300 millones, permitió establecer el modo de operar de la estructura y rastrear al responsable del encapsulado químico.

La captura

La detención de Romero Parga se produjo tras un seguimiento internacional. Al aterrizar en Lima procedente de España, los agentes lo interceptaron mientras pasaba los controles de seguridad del aeropuerto.

Durante el operativo, fue hallado con dinero en efectivo en dólares y euros. Además, Romero tendría una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas.

La Dirandro también informó que el hermano del detenido cumple condena por tráfico de drogas y que su padre estaría implicado en actividades similares, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal de carácter familiar, con conocimientos técnicos transmitidos entre generaciones.