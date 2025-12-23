Quién es “Mingo”, el extraditable número 33 que es requerido por EE. UU. por violación a menores de edad

Las fuerzas de seguridad reportaron la mañana de este 23 de diciembre la captura del extraditable número 33, señalándolo como un hombre investigado de violar a menores de edad en los Estados Unidos.

Es identificado como Domingo Sunun Rodríguez, también como Domingo Rodríguez Sunun y como “Mingo”, según el reporte con el que cuentan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Este hombre es requerido por la corte de Tennessee, Estados Unidos, por los delitos de violación agravada de una menor y agresión sexual agravada; intento de violación de una menor y violación de una menor”, detalla el reporte policial.

Él era buscado por la justicia estadounidense desde el 18 de marzo del 2024, cuando un juzgado de Guatemala emitió la orden de captura con fines de extradición a aquel país.

“Tras su detención, Policía Nacional Civil traslada al extraditable vía aérea hacia la capital para ponerlo a disposición de juez. De acuerdo a la investigación, el hoy capturado es un presunto líder comunitario de la región, por lo que inmediatamente se coordinó el traslado a Guatemala”, amplía el informe.

Durante este año las autoridades contabilizan a este 23 de diciembre la detención de 33 personas con fines de extradición, de ellos 19 bajo señalamientos de narcotráfico y 14 por otro tipo de cargos.

