R1 y R2, los cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación vinculados al crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como El R1 y El R2, han sido identificados como figuras centrales en una estructura operativa del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Las autoridades mexicanas han señalado que la influencia de los hermanos Álvarez Ayala dentro de la organización criminal los vincula directamente con células responsables de hechos de alto impacto en la región, entre ellos, el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con información publicada por La Silla Rota, el R1 y R2, operan como cabecillas dentro de una de las ramas más violentas del cartel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las autoridades han señalado que los atacantes materiales e intelectuales del crimen están ligados a este grupo, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución ordenada desde las altas esferas del CJNG.

Durante una conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato.

Según las investigaciones, este habría coordinado el seguimiento y ataque contra el funcionario municipal por instrucciones de los hermanos R1 y R2.

El R1 y R2 están libres

Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, es señalado como el estratega detrás de las instrucciones transmitidas a través del chat donde se planificó el asesinato. Aunque fue capturado en 2012 junto a su hermano, ambos cumplieron una década en prisión y luego obtuvieron su libertad por orden de la jueza Yolanda Chávez Montelongo.

García Harfuch, afirmó que las investigaciones continúan y que habrá más capturas relacionadas con el caso. En entrevista con Grupo Fórmula, reveló que los autores materiales vigilaron al alcalde días antes del ataque e incluso lo localizaron el 30 de octubre en una gasolinera, donde le tomaron fotografías. No ejecutaron el crimen en ese momento, lo que derivó en represalias internas: algunos integrantes del grupo fueron golpeados y privados de libertad por no haber cumplido la orden.