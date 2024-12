Rafael Curruchiche dice que Marco Livio Díaz no es investigado por el MP ni tiene orden de captura

El jefe de la Feci aseguró que el titular de la SAT no es investigado y que no tiene orden de captura. Además, señaló al presidente Arévalo de desinformar e invitó al superintendente a llegar a la Feci.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, aseguró que el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, no es sujeto de investigación por el Ministerio Público (MP) y no tiene una orden de captura vigente.

“Aclaro, no hay orden de captura en contra del señor Marco Livio Díaz Reyes, no hay una investigación en contra de él, y por eso me sorprende la actitud de él, que ha asumido, hasta incluso de presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y entiendo que este ya fue rechazado por improcedente”, afirmó Curruchiche.

“(…) Eso es parte de la desinformación que el propio gobierno y que el propio presidente de la República y otros funcionarios de gobierno tratan de hacerle creer a la población. No hay orden de aprehensión en contra del superintendente o en contra de otras personas, no hay una investigación como tal en contra del señor superintendente”, añadió.

Además, expresó: “Invito al señor superintendente de Administración Tributaria que se presente al Ministerio Público, que se presente a la Feci, puede llegar el día que quiera, a la hora que quiera y lo vamos a atender”.

Señala al presidente Arévalo de desinformar

Curruchiche brindó declaraciones a la prensa durante los allanamientos que se realizaron este jueves 5 de diciembre en una empresa de familiares del superintendente de la SAT.

Asimismo, dijo que dichas diligencias no tienen relación con el caso B410.

“Por eso me extraña la postura que ha asumido el señor presidente de la República y otros funcionarios de gobierno en el sentido de que se trata de confundir al pueblo de Guatemala como lo ha hecho muchas veces”, señaló Curruchiche.

“Yo los llamo a ellos que previo a emitir una opinión si no saben mejor que no lo hagan y que no confundan al pueblo de Guatemala como lo han hecho ellos”, agregó.

Sobre la supuesta investigación

El miércoles 4 de diciembre el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, alertó de una supuesta investigación del Ministerio Público en su contra.

En una entrevista en una radio local, Díaz Reyes dijo que tiene conocimiento de que han abierto una causa en contra suya y añadió que esa situación pondría freno a los procesos y a los mismos implicados en el caso de posible defraudación tributaria B410.

Este jueves 5 de diciembre el MP allanó una empresa de familiares del superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, en la zona 15 capitalina.

Imágenes Érick Ávila