Recapturan a cabecilla del Barrio 18 que ocultaba ilícitos en sus partes íntimas para ingresar a prisión

Lilian Patricia Mazariegos Alvisurez, de 39 años, alias La Foca, fue capturada nuevamente por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en la zona 1 del departamento de Escuintla, cuando recogía un paquete que simulaba contener Q50 mil que se reclamaban mediante extorsión.

Según Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, “fue sorprendida en flagrancia cuando recogía un paquete que simulaba contener Q50 mil, producto de extorsión que realizaba a personas del lugar por medio de mensajes y llamadas”.

Durante el procedimiento, los agentes le incautaron dos teléfonos celulares.

Monroy recordó que “esta mujer fue capturada el pasado 4 de septiembre en Escuintla, junto a otras dos mujeres, cuando pretendían ingresar teléfonos celulares y marihuana en sus partes íntimas al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I”.

Pese a ese antecedente, Mazariegos Alvisurez había recuperado su libertad. Las autoridades sospechan que continuó vinculada a la pandilla del Barrio 18.

“Se tiene información de que se dedica a ingresar ilícitos a diferentes centros carcelarios del país y es colaboradora de los terroristas del grupo del Barrio 18, en el cobro de extorsiones a negocios y transportes extraurbanos”, detalló el vocero policial.