Reo señalado de salir de la cárcel para ir a un concierto estaría vinculado con grupo de sicarios “los Chegüen”

El Sistema Penitenciario (SP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, ejecutó este miércoles 19 de agosto un operativo en el Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, Zacapa, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que, según las autoridades, pretendía tomar el control del centro carcelario.

La intervención estuvo a cargo de la Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y derivó en el traslado de privados de libertad hacia otros centros de detención.

De acuerdo con información proporcionada por el SP, la acción busca responder a incumplimientos de controles internos y protocolos de seguridad detectados en el centro.

Operativo ocurre después del caso de Byron Ruíz Roque

La intervención se produce días después de que circularan en redes sociales fotografías y publicaciones que señalaban al reo Byron Efraín Ruíz Roque, interno de Los Jocotes, de haber salido del centro penitenciario para asistir a actividades de la Feria de Chiquimula.

Por su parte el 17 de agosto, la DGS P informó en un comunicado subido a sus redes sociales que Ruíz Roque fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras se desarrollan las investigaciones.

Además, las autoridades indicaron que se presentó una denuncia contra las personas que pudieron haber contribuido a la salida del privado de libertad.

La facilidad con la que el reo pudo salir de la cárcel para asistir a un evento social generó cuestionamientos sobre los controles de seguridad en Los Jocotes y derivó en acciones para revisar el funcionamiento del centro.

Según información de las autoridades, Ruíz Roque estaría vinculado con la estructura de Los Chegüen, organización criminal que operó en Chiquimula y cuyos integrantes fueron condenados por delitos relacionados con asesinatos, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

¿Quiénes son Los Chegüen?

La estructura criminal Los Chegüen fue desarticulada en 2014 después de una investigación del Ministerio Público (MP). Las pesquisas establecieron que el grupo operó principalmente en Chiquimula entre 2011 y 2014.

La organización fue señalada de actividades relacionadas con sicariato, usura y narcotráfico, además de dos asesinatos.

En enero de 2016, un tribunal condenó a siete integrantes de la estructura a penas de entre 16 y 68 años de prisión, por delitos de asociación ilícita, asesinato y conspiración para el asesinato.

Entre los condenados se encontraba Eduardo Chegüen Sagastume, identificado como cabecilla de la organización. También fue sentenciado Marvin Reginaldo Aguilar Chacón, conocido como Guanaco, señalado como segundo al mando.

Los otros integrantes condenados fueron Wilson Geovany López Rodas, Reginaldo Aguilar Chacón, Manuel de Jesús Ortega y Ortega, William Ottoniel Barrios González y Alexander Randolfo Linares Ramos.

La estructura se habría reorganizado en prisión

A pesar de las condenas, las investigaciones de las autoridades penitenciarias y de inteligencia han señalado que algunos integrantes de estructuras criminales continuaron ejerciendo influencia desde las cárceles, entre ellos los Chegüen.

En noviembre de 2024, 131 privados de libertad considerados de alta peligrosidad fueron trasladados de los centros carcelarios en donde pagaban su condena a Renovación 1, en Escuintla, para limitar las actividades criminales.

Entre los trasladados estuvo Eduardo Chegüen Sagastume, quien fue llevado a Renovación 1, en ese momento, las autoridades indicaron que Chegüen Sagastume habría dirigido desde prisión una estructura dedicada al cobro de extorsiones y la coordinación de asesinatos y robo de furgones.

También fue trasladado Marvin Reginaldo Aguilar Chacón, alias Guanaco, señalado como uno de los principales integrantes de la organización.

Sin embargo, algunos de los privados de libertad posteriormente recurrieron a acciones legales para intentar regresar a otros centros penitenciarios. Entre ellos estuvo Chegüen Sagastume, quien presentó una exhibición personal para buscar su retorno a Los Jocotes, en Zacapa.

Autoridades buscan recuperar el control de Los Jocotes

Según explicaron miembros del Sistema penitenciario a este medio, el operativo de este miércoles representa una nueva intervención de las autoridades en Los Jocotes, luego de los cuestionamientos surgidos por la presunta salida irregular de Ruíz Roque.

La Fuerza Élite de la DGSP, con apoyo de la PNC y el Ejército, ingresó al centro para desarticular la estructura criminal que, según las autoridades, buscaba consolidar el control entre los privados de libertad.