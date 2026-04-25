Reo venezolano intenta escapar de cárcel en Jalapa y resulta herido

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que se evitó la fuga de un privado de libertad del Centro Preventivo para Hombres de Jalapa.

El recluso fue identificado como Daniel Fernando Vanelli Escalona, de 28 años, de origen venezolano, quien fue sorprendido cuando intentaba escapar del penal.

Según el informe oficial, el hombre subió al techo de un inmueble para evadir a los agentes, pero cayó durante el intento y sufrió lesiones en ambas piernas.

“El privado de libertad intentó darse a la fuga al subir al techo del centro preventivo; sin embargo, perdió el equilibrio y cayó, lo que permitió su rápida neutralización por parte del personal de seguridad”, comentó Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.

Debido a las heridas, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, donde permanece mientras recibe atención médica.

“El recluso se encuentra bajo custodia en un centro asistencial y, una vez reciba el alta médica, será retornado al centro preventivo para continuar con el cumplimiento de su condena”, explico el portavoz.

Vanelli Escalona guarda prisión por el delito de portación ilegal de arma hechiza o de fabricación artesanal, desde su captura, el pasado 3 de abril, en el barrio La Esperanza, Jalapa.