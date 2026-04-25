Reo venezolano intenta escapar de cárcel en Jalapa y resulta herido

Guatemala

Reo venezolano intenta escapar de cárcel en Jalapa y resulta herido

Un reo venezolano resultó herido al intentar escapar de una cárcel en Jalapa, informó la Policía Nacional Civil.

la Redacción

|

time-clock

El reo venezolano es atendido en un centro asistencial de Jalapa, bajo custodia de la Policía Nacional Civil. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que se evitó la fuga de un privado de libertad del Centro Preventivo para Hombres de Jalapa.

El recluso fue identificado como Daniel Fernando Vanelli Escalona, de 28 años, de origen venezolano, quien fue sorprendido cuando intentaba escapar del penal.

Según el informe oficial, el hombre subió al techo de un inmueble para evadir a los agentes, pero cayó durante el intento y sufrió lesiones en ambas piernas.

“El privado de libertad intentó darse a la fuga al subir al techo del centro preventivo; sin embargo, perdió el equilibrio y cayó, lo que permitió su rápida neutralización por parte del personal de seguridad”, comentó Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Días de calor en la ciudad de Guatemala foto Carlos Hernández 14/06/2023

Caluroso fin de semana con temperaturas que pueden llegar a los 41 grados en el oriente y norte del país

Right
Los involucrados en el ataque armado no han sido identificados. Fotografía: Prensa Libre.

Bomberos Voluntarios reportan un fallecido y heridos tras ataque armado en Escuintla

Right

Debido a las heridas, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, donde permanece mientras recibe atención médica.

“El recluso se encuentra bajo custodia en un centro asistencial y, una vez reciba el alta médica, será retornado al centro preventivo para continuar con el cumplimiento de su condena”, explico el portavoz.

Vanelli Escalona guarda prisión por el delito de portación ilegal de arma hechiza o de fabricación artesanal, desde su captura, el pasado 3 de abril, en el barrio La Esperanza, Jalapa.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS