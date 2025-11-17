Reos de la MS vuelven a construir apartamentos en Pavoncito: es el segundo hallazgo en menos de un año

Durante una requisa en noviembre de 2024, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) detectaron una construcción de lujo en la cárcel Pavoncito. En esos apartamentos de dos niveles habitaban integrantes del Consejo de los Nueve de la Mara Salvatrucha, un grupo integrado por cabecillas que toman las decisiones de la estructura criminal en el país.

Cinco meses después, en abril de 2025, el entonces director del Sistema Penitenciario (SP), Sergio Vela, informó que durante un operativo demolieron esas construcciones ilegales. Este 17 de noviembre, nuevamente las autoridades demolieron otros apartamentos vinculados con la MS, y el director del SP, Jorge Guillermo López Dellachiessa, aseguró que ya presentaron una denuncia ante el MP por la infraestructura ilegal dentro del penal.

En un comunicado, la Dirección General del Sistema Penitenciario expone que la nueva construcción fue en "el mismo lugar donde meses atrás ya se habían demolido construcciones de igual naturaleza".

Uno de los investigadores señaló que los materiales de construcción ingresaron a Pavoncito con autorización de las autoridades del centro.

“Esta última construcción inició hace unos cuatro meses y los materiales eran ingresados en camiones”, comentó.

Añadió que la estructura de tres niveles nuevamente habría sido destinada para los cabecillas de la MS recluidos en Pavoncito.

La DGSP indicó que la denuncia fue presentada para que “se investiguen los hechos relacionados con la construcción de dicha infraestructura ilegal y se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan. Asimismo, ha ordenado el inicio de los procesos administrativos internos pertinentes dentro de la institución”.

¿Quiénes fueron directores después de Vela?

Vela fue destituido en abril pasado y la dirección fue asumida por Luis José Juárez Bolaños, quien solo permaneció un mes en el cargo; el 13 de mayo presentó su renuncia.

El 31 de mayo, Ludin Astolfo Godínez fue nombrado nuevo director del SP, pero fue destituido el 13 de octubre, dos días después de anunciar la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 en Fraijanes 2.

El MP señala a Godínez como presunto responsable de la evasión de los reos. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, al igual que Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, y Claudia Palencia, exviceministra antinarcóticos.