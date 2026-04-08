Reprograman audiencia contra 33 pandilleros por motín en centro de reinserción

El juez noveno penal, Selman Portillo, reprogramó la audiencia de etapa intermedia de 33 integrantes de la Mara Salvatrucha, señalados por su presunta responsabilidad en un motín ocurrido en agosto del 2025 en el Centro Especializado de Reinserción, zona 13.

La audiencia, prevista para este miércoles 8 de abril, fue reprogramada porque cuatro sindicados no contaban con abogado defensor.

Esta es la tercera ocasión en que se aplaza la audiencia. La primera vez se suspendió el 11 de febrero y la segunda, el 17 de marzo.

La nueva fecha fijada por la judicatura es el 7 de mayo próximo, a las 9.30 horas.

El caso

El 25 de agosto del 2025, empleados de una empresa que presta el servicio de alimentación en el Centro Especializado de Reinserción fueron retenidos en ese centro correccional. Luego de varias horas, agentes de la Policía Nacional Civil los liberaron.

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El día del incidente, los sindicados exigían a las autoridades que Jorge Yahir de León Hernández, alias “El Diabólico”, cabecilla de la Mara Salvatrucha, fuera trasladado de nuevo a la cárcel Pavoncito, luego de su traslado a la cárcel de Máxima Seguridad Renovación 1, en Escuintla.

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