Rescatan a niño retenido por su padre tras incendio y disparos en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil informa que, en una vivienda de la zona 5 de Villa Nueva, un menor de ocho años fue rescatado, ya que permanecía retenido por su padre.

El operativo se llevó a cabo después de que la PNC fue alertada sobre disparos y un incendio en un inmueble del callejón El Esfuerzo.

El sospechoso fue identificado como Brandon “N”, quien presuntamente mantenía en cautiverio a su hijo mientras portaba un arma blanca y lo que parecía un fusil. También es señalado de iniciar un incendio.

Tras obtener autorización de la familia, las fuerzas de seguridad efectuaron una intervención táctica para irrumpir en la vivienda, extraer al menor y aprehender al agresor.

El sujeto es señalado como presunto pandillero, sin especificar la estructura criminal a la que pertenece. Además, tenía una orden de detención por violencia contra la mujer, por lo que fue llevado a los tribunales.

Mientras tanto, el menor está bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación para su protección.

PNC rescata a niño de 8 años tomado de rehén por su propio padre que incendió casa en Villa Nueva pic.twitter.com/CsZoax8QGQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 3, 2026

Las autoridades enfatizan que la prioridad fue el interés del niño, con lo cual se evitó una tragedia.

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