Rescatan a niño retenido por su padre tras incendio y disparos en Villa Nueva

Justicia

Rescatan a niño retenido por su padre tras incendio y disparos en Villa Nueva

Un operativo policial en Villa Nueva concluyó con el rescate de un niño retenido y la captura de un presunto pandillero, señalado de iniciar un incendio dentro de la vivienda.

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Presunto pandillero incendio secuestro hijo Villa Nueva

Un niño de ocho años fue rescatado por la Policía Nacional Civil en Villa Nueva, luego de permanecer retenido por su padre en una vivienda donde también se reportó un incendio. (Foto Prensa Libre: PNC).

La Policía Nacional Civil informa que, en una vivienda de la zona 5 de Villa Nueva, un menor de ocho años fue rescatado, ya que permanecía retenido por su padre.

El operativo se llevó a cabo después de que la PNC fue alertada sobre disparos y un incendio en un inmueble del callejón El Esfuerzo.

El sospechoso fue identificado como Brandon “N”, quien presuntamente mantenía en cautiverio a su hijo mientras portaba un arma blanca y lo que parecía un fusil. También es señalado de iniciar un incendio.

Tras obtener autorización de la familia, las fuerzas de seguridad efectuaron una intervención táctica para irrumpir en la vivienda, extraer al menor y aprehender al agresor.

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El sujeto es señalado como presunto pandillero, sin especificar la estructura criminal a la que pertenece. Además, tenía una orden de detención por violencia contra la mujer, por lo que fue llevado a los tribunales.

Mientras tanto, el menor está bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación para su protección.

Las autoridades enfatizan que la prioridad fue el interés del niño, con lo cual se evitó una tragedia.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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