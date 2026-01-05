Revelan más detalles del supuesto responsable de haber matado a Juan José López Valdez, rescatista de animales

El pasado 3 de enero, habría iniciado una discusión entre Juan José López Valdez, de 32 años, y Byron Orlando Peralta Pineda, de 50, en un predio que funciona como parqueo para turistas que visitan el volcán de Pacaya, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el reporte, discutían —aparentemente— por el espacio y el pago para estacionar un vehículo.

“En eso, posiblemente al no llegar a un acuerdo, el señor Byron Orlando Peralta Pineda sacó un arma de fuego, de calibre no precisado, y le disparó en repetidas ocasiones hasta ocasionarle la muerte inmediata al señor Juan José López Valdez”, detallan las primeras pesquisas.

Testigos indicaron a la Policía y al Ministerio Público que Peralta abordó un carro con placas P-421LBQ y se dio a la fuga con dirección hacia la aldea San José Calderas, Amatitlán.

El informe señala que López tenía 14 heridas causadas por proyectiles de arma de fuego: cinco en el cráneo, cinco en el tórax, dos en el brazo izquierdo y una en la mano derecha.

La base de datos de la Policía indica que la víctima tenía un antecedente por insulto a la autoridad.

De acuerdo con los investigadores, se trabaja para localizar al supuesto responsable del ataque armado.

¿Quién era Juan José López Valdez?

Sol y Luna, una organización no gubernamental (ONG), indicó que López era defensor y rescatista de animales. Además, condenó el asesinato y exigió justicia.

“Estamos horrorizados y consternados por la noticia del asesinato de Juan José López Valdez, un joven rescatista y defensor de los derechos de los animales. Su muerte es un golpe devastador para nuestra comunidad y para la lucha por la justicia y la compasión en Guatemala”, indicó la ONG.

Agregaron que López Valdez era un joven apasionado y comprometido con la causa animalista. “Su trabajo y dedicación serán recordados y seguidos por todos nosotros”.