Joven mujer y su hija de un año son localizadas sin vida en Siquinalá, Escuintla

Los cuerpos sin vida de una mujer y su hija de apenas un año fueron localizados a orillas de un río en Siquinalá, Escuintla.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y su pequeña hija de 1 año.

Según los primeros reportes, ambas presentaban evidentes signos de violencia y heridas provocadas tanto con arma blanca, así como de fuego. El hallazgo ha generado consternación y dolor en la comunidad. Familiares de las víctimas proporcionaron detalles a los investigadores sobre la última vez que vieron con vida a las víctimas.

Relataron que el pasado martes 2 de enero, Lenda viajó junto a su hija a la aldea El Níspero, dentro del mismo municipio, para visitar a la abuela materna de la menor.

Al emprender el viaje de retorno a su domicilio, madre e hija fueron interceptadas, presuntamente, por la pareja sentimental de Lenda, a quien se señala como el principal sospechoso de este doble crimen.

Según se ha tenido conocimiento por parte de fuentes oficiales, ni la mujer ni la menor tenían activadas alertas Isabel Claudina o Alba Keneth sobre su desaparición

Ante este hecho, los investigadores de la Policía Nacional Civil, (PNC), y el Ministerio Público, (MP), indicaron que se están realizando las diligencias y las averiguaciones correspondientes para establecer con precisión el móvil del crimen y lograr la captura del presunto responsable.

Las autoridades han exhortado a la población de la localidad para proporcionar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.