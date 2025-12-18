Tres cadáveres hallados, mujer muerta en hecho violento y menor arrollado en sucesos este jueves 

Tres cadáveres hallados, mujer muerta en hecho violento y menor arrollado en sucesos este jueves 

Bomberos y autoridades informaron sobre la muerte de cinco personas en sucesos registrados en distintos puntos del país.

MUJER SIN VIDA EN LA 53 CALLE AVENIDA PETAPA. 18-12-25

Una mujer murió de forma violenta en la avenida Petapa, zona 12. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este jueves 18 de diciembre, en la avenida Petapa y 53 calle, zona 12, una mujer de 24 años fue llevada a una estación de ese cuerpo de socorro.


Añadieron que las personas que la trasladaban solicitaron atención prehospitalaria, pero tras la evaluación correspondiente, se confirmó que la joven había fallecido.


Según el reporte, el cuerpo presentaba señales de violencia y se desconoce la identidad de la víctima.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó el hallazgo de dos cadáveres en el kilómetro 14 de la ruta Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Puente Berónica Mishel en Iztapa, Escuintla, cruce hacia las playas de Monterrico tras suspensión provisional del peaje por la CC

CC suspende provisionalmente cobro de Q15 de peaje en el puente ‘Verónica Mishell’, en Iztapa

Trabajador Persona cosechando salario mínimo empleo

Presidente Arévalo analiza propuesta técnica para definir salario mínimo del 2026

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que los cuerpos fueron localizados en una hondonada y que, debido a las diligencias legales, el tránsito era lento en el sector.

Menor muere arrollado

Un menor de 12 años falleció atropellado este 18 de diciembre en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, por un automóvil que circulaba por el sector.
Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, indicaron que la víctima murió por politraumatismo general.

Testigos indicaron que el niño caminaba a la orilla de la carretera cuando fue embestido por el vehículo.
El padre manifestó que su hijo se dirigía al lugar donde laboran como albañiles.

Un menor murió arrollado en el km 61 de la Ruta Nacional 14. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Localizan cadáver en vía pública

Los Bomberos Municipales reportaron que en la 2a calle y bulevar La Tribuna, zona 10, localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años en la vía pública.

Agregaron que el cadáver no presenta señales de violencia, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar la causa del deceso.

Con información de Víctor Chamalé

