Tres cadáveres hallados, mujer muerta en hecho violento y menor arrollado en sucesos este jueves 

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este jueves 18 de diciembre, en la avenida Petapa y 53 calle, zona 12, una mujer de 24 años fue llevada a una estación de ese cuerpo de socorro.



Añadieron que las personas que la trasladaban solicitaron atención prehospitalaria, pero tras la evaluación correspondiente, se confirmó que la joven había fallecido.



Según el reporte, el cuerpo presentaba señales de violencia y se desconoce la identidad de la víctima.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó el hallazgo de dos cadáveres en el kilómetro 14 de la ruta Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que los cuerpos fueron localizados en una hondonada y que, debido a las diligencias legales, el tránsito era lento en el sector.

Menor muere arrollado

Un menor de 12 años falleció atropellado este 18 de diciembre en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, por un automóvil que circulaba por el sector.

Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, indicaron que la víctima murió por politraumatismo general.

Testigos indicaron que el niño caminaba a la orilla de la carretera cuando fue embestido por el vehículo.

El padre manifestó que su hijo se dirigía al lugar donde laboran como albañiles.

Un menor murió arrollado en el km 61 de la Ruta Nacional 14. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Localizan cadáver en vía pública

Los Bomberos Municipales reportaron que en la 2a calle y bulevar La Tribuna, zona 10, localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años en la vía pública.



Agregaron que el cadáver no presenta señales de violencia, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar la causa del deceso.

#CbmInforma 2a. Calle y Boulevard La Tribuna Zona 10@bomberosmuni localizan en la vía pública el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, al evaluarlo no cuenta con signos vitales y no muestra señales de violencia, autoridades correspondientes presentes.#SiempreEstamos pic.twitter.com/g1ROfwig46 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 18, 2025

Con información de Víctor Chamalé