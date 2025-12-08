Qué pista llevó a las autoridades a localizar guarida del Barrio 18 y hallazgo de cadáver en Mixco

El Ministerio Público (MP) amplió detalles de las diligencias que efectuó el domingo 7 de diciembre en San José La Comunidad, zona 10 de Mixco. Añadió que la Fiscalía Municipal, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Los cateos fueron en dos inmuebles de la referida zona. Según el MP, como resultado preliminar, los investigadores localizaron droga.

“Ambos inmuebles eran utilizados como guaridas de miembros del Barrio 18”, afirmó el MP.

Además, en uno de los inmuebles fue localizado un cadáver. La Fiscalía Municipal de Mixco se encuentra procesando la escena, añadió el ente investigador.

PNC da más detalles

Este lunes 8 de diciembre, la PNC indicó que durante las diligencias fue capturada Estefany “N”, de 25 años, alias La Chaparra, señalada como integrante del Barrio 18.

“La intervención se llevó a cabo en seguimiento a una investigación iniciada luego de que dos personas con heridas de bala fueran trasladadas desde una casa del sector hacia un centro asistencial”, indicó la PNC.

Ante esta información, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal coordinaron con la fiscalía un operativo en un inmueble del callejón de la 20 calle de la colonia referida, afirmó el informe policial.

“Durante el registro en la vivienda se localizaron 338 bolsas con marihuana, cinco teléfonos celulares, dos radios portátiles, cámaras de videovigilancia, un casco, una caja térmica, ropa con manchas de sangre y dos altares alusivos a la Santa Muerte”, añadió la PNC.

Señaló que la casa funcionaba como guarida y punto de narcomenudeo del Barrio 18.

“En el interior también fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 47 años, quien presentaba al menos dos heridas de arma de fuego, en la cabeza y el tórax”, detalló el informe.

Según los registros policiales, La Chaparra tiene un antecedente del 5 de septiembre del 2024 por el delito de tráfico, comercio y almacenamiento ilícito.

La investigación continúa para establecer la relación de la capturada con los hechos ocurridos en el sector y determinar la posible participación de otras personas.

