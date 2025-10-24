Bomberos revelan detalles del hallazgo de mútiples cadáveres en la ruta al Atlántico

La tarde del viernes se vivió una escena macabra bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. Ocho cadáveres envueltos en sábanas y plásticos fueron encontrados por personas que circulaban por el lugar, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras observar bultos sospechosos en el cauce del río.

Los Bomberos Voluntarios se movilizaron al lugar, confirmando el hallazgo. "Cuando se llega al lugar, se constata que no solamente era un cuerpo, sino que eran ocho. Seis se encontraban juntos y dos se hallaban en el cauce del río" relató Hans Lemus, portavoz del cuerpo de socorro.

Los cuerpos estaban fuertemente amarrados de pies y manos, con cinta y envoltorios de plástico, lo que impidió determinar de inmediato si se trataba de hombres o mujeres. El olor a descomposición indicó que podrían llevar entre dos y tres días fallecidos, aunque cada cadáver presentaba un estado diferente de putrefacción dependiendo de su exposición a los elementos.

Más de 15 rescatistas participaron durante tres horas en la recuperación de los cuerpos, enfrentando la corriente del río y condiciones de lluvia. “El agua les llegaba a la cintura y corrían riesgo de que la corriente se llevara más cuerpos, así que tuvieron que actuar rápidamente”, añadió Lemus.

Tras la recuperación, los cuerpos fueron entregados a fiscales del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional Civil, la DEIC y el Ejército de Guatemala resguardaban la escena. Se aplicó tecnología 3M para realizar una identificación preliminar de las víctimas.

El hallazgo ha causado alarma en la comunidad de Palencia y en la capital, ante la posibilidad de que se trate de una masacre vinculada a grupos criminales, dado el número de víctimas y la forma en que fueron abandonadas bajo el puente.

El caso pone en evidencia que la violencia persiste en la ruta al Atlántico, una zona conocida por la presencia de grupos delictivos. Autoridades y vecinos coinciden en la necesidad de respuestas inmediatas para esclarecer los hechos y evitar que se repitan tragedias similares para garantizar la seguridad de la comunidad.

Mientras tanto, analistas de Impacto Directo indican que el Ministerio Público y peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses deben identificar a los fallecidos para dar información a sus familiares y esclarecer las circunstancias de este macabro hallazgo, que refleja una vez más la situacion de violencia que vive Guatemala.