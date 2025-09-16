Hallan cadáver envuelto en bolsas en ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

El cadáver de una persona envuelta en plásticos negros fue localizado este martes 16 de septiembre en el kilómetro 13 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo e indicaron que, por la forma en que fue encontrado el cuerpo, no pudieron establecer la edad ni el género.

El cadáver fue hallado a la orilla de la carretera, donde un carril permanece cerrado debido a las diligencias de ley.

Otros sucesos

Ese mismo cuerpo de socorro también reportó que un hombre resultó herido de bala cuando se desplazaba por el kilómetro 40 de la Autopista Palín-Escuintla.

Los Bomberos Municipales informaron que, en la avenida Petapa y 3a. calle, zona 12 de la capital, un hombre de aproximadamente 50 años sufrió heridas por proyectiles de arma de fuego.

Indicaron que la víctima, en estado delicado, fue trasladada a un hospital cercano.

