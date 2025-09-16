Hallan cadáver envuelto en bolsas en ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

Sucesos

Hallan cadáver envuelto en bolsas en ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

El cadáver de una persona fue localizado a la orilla de la carretera en la ruta a Santa Lucía Los Ocotes.

|

Bomberos y policías resguardan la escena donde fue localizado el cadáver de una persona en la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

El cadáver de una persona envuelta en plásticos negros fue localizado este martes 16 de septiembre en el kilómetro 13 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo e indicaron que, por la forma en que fue encontrado el cuerpo, no pudieron establecer la edad ni el género.

El cadáver fue hallado a la orilla de la carretera, donde un carril permanece cerrado debido a las diligencias de ley.

Otros sucesos

Ese mismo cuerpo de socorro también reportó que un hombre resultó herido de bala cuando se desplazaba por el kilómetro 40 de la Autopista Palín-Escuintla.

Los Bomberos Municipales informaron que, en la avenida Petapa y 3a. calle, zona 12 de la capital, un hombre de aproximadamente 50 años sufrió heridas por proyectiles de arma de fuego.

Indicaron que la víctima, en estado delicado, fue trasladada a un hospital cercano.

Para leer más: Pareja pretendía abandonar cadáver en cuarto que alquilaba y así fue descubierta

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Hallan cadáver Santa Lucía Los Ocotes Zona 25 
