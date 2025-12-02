Revelan nuevos indicios que vinculan a tres guardias con millonario robo a camión de valores que custodiaban

El Ministerio Público (MP) señala la posible participación de tres trabajadores de una empresa de seguridad privada en el robo de Q8 millones 617 mil 301 y US$20 mil, sustraídos de un camión de transporte de valores el 12 de abril de 2024, en el kilómetro 154 de la ruta al Atlántico, mediante un supuesto asalto en el que murió un custodio.

Los tres hombres —Héctor Rodolfo Ratzán, Héctor Manuel Caal y Marco Vinicio Paiz— laboraban como piloto, receptor de valores y piloto auxiliar de la unidad. En su momento, afirmaron haber sido víctimas de un asalto, pero nuevas pruebas apuntan a que habrían fingido el ataque para apropiarse del dinero, por lo que fue ordenada su captura.

Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, las órdenes de captura fueron emitidas tras detectar incongruencias en sus testimonios y con base en peritajes de trayectoria balística, necropsia y otros indicios hallados en la escena.

Ratzán y Caal fueron detenidos el lunes pasado en un sector de la zona 13 capitalina, y Paiz fue capturado en Jocotán, Chiquimula.

Un juez de turno de la capital notificó a los dos primeros sobre el motivo de su detención y ordenó su traslado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa, donde se deberá programar la audiencia de primera declaración.

Los tres son señalados por los delitos de asesinato, robo agravado en grado de tentativa y obstaculización a la acción penal.

