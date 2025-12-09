Robaron más de 19 mil pares de zapatos de una bodega y ahora pasarán ocho años en prisión

El Ministerio Público (MP) informó este martes 9 de diciembre que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó las pruebas para que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal dictara una sentencia condenatoria de ocho años de prisión inconmutables a Nelson P. y Milton A. por el delito de robo agravado.

Según el MP, ambos fueron detenidos en flagrancia el 19 de noviembre del 2023 en un inmueble deshabitado, ubicado en la zona 1 de la capital.

La Fiscalía añadió que los ahora sentenciados abrieron un boquete para ingresar al domicilio contiguo, el cual funcionaba como bodega.

De acuerdo con la investigación, entre el 18 y el 19 de noviembre de ese año, los condenados usaron dos vehículos para sustraer y transportar 19 mil 911 pares de zapatos valorados en Q380 mil 741.

El día de las detenciones, la Policía Nacional Civil informó que el robo se registró en un inmueble situado en la 24 calle y 1a avenida, zona 1 capitalina.

El reporte detalla que los malhechores abrieron un boquete en una bodega de una zapatería, por donde extraían paquetes con mercadería.

