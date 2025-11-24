Roberto Arzú está citado a declarar por supuesta obstaculización a la acción penal

El político Roberto Arzú tendrá este martes 25 de noviembre audiencia de primera declaración en el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal de la capital, por estar señalado de supuesta obstaculización a la acción penal,



La audiencia está programada para las 10 horas. En ese sentido, Prensa Libre consultó a Arzú, quien afirmó que se trata de una denuncia que interpuso la fiscal general Consuelo Porras.



Según Arzú, con estas acciones pretenden callarlo y evitar que se refiera más a la labor de la fiscal, aunque dijo que en la audiencia conocerá más detalles.

Se solicitó al Ministerio Público su postura respecto de lo indicado por Roberto Arzú, pero aún se espera respuesta.

El político asegura que no es la primera vez que la fiscal Porras lo denuncia. El 21 de octubre recién pasado, Arzú indicó en un video en Facebook: “La fiscal general Consuelo Porras me puso una denuncia, ella personalmente a mí, por femicidio, para callarme, para que un juez girara órdenes de restricción de poder ejercer mi derecho de libre expresión del pensamiento, de poder criticar a un funcionario público, de evidenciar lo que ella protege”, afirmó en esa ocasión.



Según Arzú, la denuncia por femicidio no procedió, según lo resolvió el juez, y dijo desconocer si hubo apelación.



“Ella —la fiscal general— no presentó denuncia alguna, fue una diligencia realizada de oficio”, indicó el MP en octubre respecto de este otro caso.

Para leer más: CIDH ordena que Guatemala le ofrezca una disculpa pública a Roberto Arzú

Roberto Arzú enfrentó impedimentos para participar como candidato en las elecciones generales del 2023.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.