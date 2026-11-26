En seguimiento a una investigación por el robo de una motocicleta y un celular, cometido por individuos armados en la 14 calle y 16 avenida de Puerto Barrios, Izabal, agentes de la Comisaría 61 de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una casa donde se refugiaban presuntos integrantes de la mara Barrio 18.

Luego de establecer la ubicación del inmueble, policías de la subestación de Puerto Barrios coordinaron con fiscales del Ministerio Público y efectuaron un allanamiento el 25 de noviembre en una vivienda en la 10a. avenida, entre 20 y 21 calles, de ese municipio.

Durante la diligencia fueron capturados Edvin “N”, de 28 años, quien registra antecedentes por robo agravado y violencia contra la mujer en 2017 y 2022, y Ostin “N”, de 21 años, afirmó la PNC.

En el inmueble, los investigadores localizaron dos armas: una pistola Glock y un arma de gas comprimido.

También incautaron una tolva, 33 municiones, una motocicleta, dos máquinas tragamonedas y dos celulares, indicios que serán analizados.

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“No se descarta que los capturados estén vinculados con otros hechos delictivos, entre ellos robos y ataques armados registrados en la cabecera departamental de Izabal, extremo que se establecerá conforme avancen las investigaciones”, indicó la PNC.

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