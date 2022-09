Se han gastado Q16.5 millones en reparar los derrumbes del libramiento de Chimaltenango

Pero este dinero aún se desconoce si será un costo que absorba la constructora, o si por el contrario tendrá que ser un nuevo desembolso del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi) al momento de recibir el proyecto.

“Deben ser atendidos y revisados cuando se haga la recepción y liquidación de la obra, es importante indicar que la empresa construye de acuerdo a las especificaciones del Libro Azul, disposiciones técnicas especiales y principalmente al diseño y planos constructivos de la obra que fueron entregados por parte de la Dirección General de Caminos para su ejecución”, explicó Conasa.

La empresa resalta que el diseño del libramiento de Chimaltenango fue elaborado por el Gobierno y que ninguna autoridad les ha notificado, en casi tres años desde el primer deslizamiento, que el proyecto no sirva o esté defectuoso.

“Es decir el diseño es de la institución, la empresa construye de acuerdo a los planos especificaciones y disposiciones que establece dicha institución. Es conveniente recalcar, que de acuerdo al contrato y conforme las indicaciones directas de la supervisión de la autoridad, la obra fue construida. A la fecha, ninguna autoridad ha señalado un defecto constructivo de parte nuestra”.

Conasa destaca que han buscado entregar la obra al Estado de Guatemala desde el 29 de marzo de 2019, pero la Dirección General de Caminos, dependencia del Micivi, no les ha dado ninguna respuesta.

“Se han atendido incluso las recomendaciones que previo a este proceso esa dirección solicitó por informes de CONRED, hasta el momento sigue pendiente la respuesta de los últimos oficios enviados por la empresa. Para la entrega de una obra deben existir fianzas, que fueron entregadas desde el 01 de agosto de 2019 (Fianza de Conservación de la Obra y Fianza de Saldos Deudores), sumado a una serie de requisitos”, refiere Conasa.

Micivi en silencio

El Estado no ha recibido el millonario proyecto y no se sabe por qué. Al consultar con autoridades del Micivi las razones la institución indicó que no les era posible brindar detalles del tema porque existe un proceso penal vigente.

Carlos Narez, director de Comunicación Social del Micivi, dijo que “derivado de las denuncias presentadas ante el MP a través de la Fiscalía Contra la Corrupción, de conformidad con el principio de legalidad este ministerio se encuentra imposibilitado de responder”.

Según Narez, el Micivi no puede interferir con las competencias de otras instituciones, explicando que el expediente del libramiento de Chimaltenango está en poder del MP desde el pasado 5 de junio de 2020.

Lo que significaría que 15 meses antes que la Dirección General de Caminos tuvo que entregar el expediente al MP la constructora ha intentado entregar la obra sin tener respuesta positiva, según las fechas compartidas tanto por Micivi como por Conasa.

El proceso penal

El MP investiga si existe corrupción en la construcción del libramiento de Chimaltenango, acusación por la que la jueza de mayor riesgo “C”, Silvia de León, ya envió a juicio a 22 personas.

José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, está pendiente de enfrentar audiencia de etapa intermedia para conocer si será otro acusado en el futuro juicio por aparente corrupción.

Pero el exministro no quiere que la jueza de León siga conociendo su caso y presentó una recusación, misma que se espera sea conocida por una sala penal este martes 13 de septiembre.

El cuestionado proyecto concluyó en la administración de Jimmy Morales, cuando gobernó el partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación).

Morales defendió el proyecto diciendo que era una “mega obra”, pero la construcción comenzó a presentar problemas con las primeras lluvias protagonizando una serie de derrumbes.

El Gobierno de Guatemala le pagó a la empresa Conasa Q542 millones 884 mil por todo el proyecto, y pese a que el dinero ya fue desembolsado el Estado no quiere recibir la obra.

Esa cifra la expuso con documentos de la Dirección General de Caminos la diputada Karina Paz, integrante del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), que ha dado seguimiento al caso.

“Una duda es como es que el Gobierno ya desembolsó el 100% del pago sin haber sido recibida por el Estado de Guatemala; si las especificaciones de la construcción todavía no se han cumplido con las condiciones que espera el país, porque es que ya pagamos la obra. Me parece una total falta de responsabilidad”, explicó la congresista.

La constructora afirma que su trabajo está bien hecho y que el “derrumbe” del pasado 24 de agosto fue un evento controlado toda vez que el talud registraba grietas importantes, pero no se contaba con el derecho de vía para abatirlo, situación que ameritó la decisión de contratista y autoridad para garantizar la vialidad del proyecto.

“Los puntos que se han intervenido, son las zonas con presencia de arcillas y de agua subterránea por las filtraciones de las arenas que se tienen en las capas superiores, sobre este tramo en particular, la empresa identificó posterior a concluir los trabajos de construcción que de acuerdo a un estudio realizado por el INSIVUMEH y que le fue entregado en su momento a la Dirección General de Caminos”.

Todos estos detalles afirma la constructora que no fueron apreciados al momento de la ejecución de la obra porque fue en época seca. Paz añadió que por tener muchas dudas han citado al Micivi, pero el ministerio se niega a comparecer para la fiscalización.

Lea: En imágenes: “Megaobra” del Libramiento de Chimaltenango se sigue derrumbando

Evaluación

En 2019 autoridades de Gobierno solicitaron a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluar el área del libramiento de Chimaltenango, pero desde entonces no han hecho nuevos estudios.

El portavoz de Conred, Rodolfo Flores, explicó que de manera reciente nadie ha solicitado una nueva evaluación, citando que la última postura de Conred está contenida en un informe de hace casi tres años.

Ese documento refiere que están los problemas en esa zona son “asociadas con el carácter geológico e hidrológico de la zona (alterados por la excavación de los taludes), así como con los fenómenos hidrometeorológicos más recientes. Dadas las condiciones actuales y previniendo la continuidad en las lluvias durante las próximas semanas, la susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos de masa en el tramo carretero mencionado, sigue siendo alta”.

La recomendación que dio Conred al Micivi fue practicar nuevos estudios, mientras que a la empresa constructora se le recomendó aplicar las “medidas correctivas” basadas en los estudios pertinentes.

“El caso particular de Chimaltenango es que es una zona geológicamente comprometida entonces requiere una inversión un poco más fuerte”, explicó Juan Pablo Ligorria, ingeniero geofísico independiente.

El experto destaca que en términos generales el proyecto del libramiento de Chimaltenango se encuentra bien ejecutado, excepto las zonas que presentan los deslizamientos debido a un tema geológico.

“Cuando uno paga mal paga dos veces. La dificultad es reconstruir algo porque hay que ver el problema de zona de retiro porque posiblemente hay que acostarlos o rediseñar esos taludes. Este rediseño sería solo en el área que presentado problemas, el resto del proyecto ha sacado la tarea excepto en la salida de Zaragoza, ya al final del libramiento”, explicó.

Le podría interesar: “Esa carretera no quedó bien”: Poblador relata cómo viven los constantes derrumbes en el libramiento de Chimaltenango

Ruta clave

Los deslizamientos en el libramiento de Chimaltenango, en la “mega obra” generan una complicación en las arterias vehiculares aledañas, entre ellas las que se encuentran en el municipio de Mixco.

Roger Escalante, gerente de Emixtra, explicó que en el caso de la ruta Interamericana un cierre de carril puede repercutir en un retraso de varias horas para los automovilistas.

“El conteo que puedo decirle es de aproximadamente del 2019, en ese momento se tenían contemplados 225 mil vehículos que circulan diariamente sobre este sector, la ruta Interamericana, en los dos sentidos de circulación”, señaló.

Podría ser de su interés: Caso Libramiento de Chimaltenango: exministro José Luis Benito insiste en su inocencia y habla de la participación de otros gobiernos en el proyecto