Señalado por ataque armado intenta huir en vehículo y lanza arma en una vivienda

Un hombre fue capturado en San Miguel Petapa, donde intentaba huir tras, supuestamente, cometer un ataque armado.

Luis “N” es capturado por supuestamente haber cometido un ataque armado en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 17 de octubre que, en seguimiento a un hecho armado registrado en la zona 7 de San Miguel Petapa, agentes capturaron a Luis “N”, de 28 años, quien pretendía huir en el vehículo P-207KWF.

“Al hacerle un registro superficial se le localizó una pistola con un cargador y 17 municiones, la cual portaba sin la respectiva licencia. Al ser descubierto, lanzó otra arma de fuego al interior de una vivienda”, afirmó la PNC.

Según la PNC, al ingresar al inmueble, agentes descubrieron a una menor que escondía el arma en una mochila, en la cual también se localizaron siete cargadores, 106 municiones, 15 piedras de crack y 15 cápsulas de cocaína.

Además, cuatro bolsas con marihuana, cinco colmillos con cocaína, tres teléfonos celulares y varias boletas de depósitos bancarios.

“Debido a que la menor fue protegida por una turba de personas, no pudo ser puesta a disposición del juzgado correspondiente, por lo que las investigaciones continuarán en torno a este caso, e individualizar a otros implicados”, afirmó la PNC.

Según la base de datos policial, el capturado tiene dos antecedentes: uno por tráfico y almacenamiento ilícito de droga, con fecha 7 de noviembre del 2015, y otro por promoción y estimulación a la drogadicción, del 7 de octubre del 2021.

