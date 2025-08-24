En camionetas y con armas largas: Asesinan a hombre en una gasolinera de San Miguel Petapa

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, alrededor de las 2.49 horas, se registró un ataque armado que dejó a un hombre herido y a otro muerto en el interior de un vehículo estacionado en el parqueo de una gasolinera, ubicada en el bulevar Villa Hermosa y 23 calle, de la zona 7 en San Miguel Petapa.

Conforme a lo informado por el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos en Guatemala, una persona de aproximadamente 25 años, que vestía una camisa gris, una pantaloneta negra y unos tenis blancos, resultó herida durante el incidente armado, por lo que fue trasladada por los socorristas al Hospital Roosevelt.

Asimismo, el hombre muerto, de aproximadamente 20 años, se encontraba en el asiento del copiloto y no fue posible identificarlo en ese momento. Sin embargo, las autoridades posteriormente informaron que la víctima vestía una pantaloneta negra, unos tenis blancos, una playera blanca y una chumpa negra.

La Policía de la subestación de Villa Hermosa, reportó las características físicas de la víctima e indicó que el fallecido era de tez morena, cabello lacio y una estatura de 1.65 metros. Además, mencionó que presentaba heridas en todo el cuerpo.

Cuando los socorristas llegaron, el hombre ya había fallecido. (Foto Prensa Libre: X @BVoluntariosGT)

Asesinan a un hombre en gasolinera de San Miguel Petapa

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil, en el lugar se encontraron diversas evidencias, como casquillos de grueso calibre, manchas de sangre y el vehículo en el que murió la víctima: un automóvil azul, modelo 2014, marca Scion, con placas P-672KXM, registrado a nombre de Welmer Osiel Monzón González.

Conforme a lo expuesto por la PNC, el móvil del hecho fue un ataque directo. Esto se debe a que, según la investigación preliminar de la policía, algunos testigos manifestaron que, mientras se encontraban en la gasolinera, llegaron dos vehículos tipo camioneta, con cinco hombres a bordo de cada uno.

"Los atacantes llegaron a la gasolinera con armas largas y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra la víctima. Testigos afirmaron que, tras el ataque, huyeron con rumbo desconocido, por lo que unidades policiales rastrearon el área", aseguró el comandante Marvin Sontay en el informe oficial de la PNC.

Dadas las circunstancias y debido a que la víctima presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, la unidad 1098 de los Bomberos Voluntarios, encabezada por el paramédico César Morales, verificó los signos vitales del hombre, quien ya había muerto a causa de la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

La víctima se encontraba en el asiento del copiloto. (Foto Prensa Libre: X @BVoluntariosGT)