Asesinan a balazos a pastor evangélico mientras realizaba labores en su vivienda de Esquipulas

Durante la tarde del pasado viernes 22 de agosto, alrededor de las 17.22 horas, las autoridades reportaron que el pastor evangélico Pedro Antonio Martínez Solís, de 64 años, fue asesinado a balazos mientras presuntamente desgranaba frijoles en el comedor de su vivienda, ubicada en la aldea Valle de Jesús, en Esquipulas, Chiquimula.

El hecho de violencia enlutó a la comunidad de Cuesta del Pedrero, en la aldea Valle de Jesús, pues varios vecinos aseguran haber visto a desconocidos ingresar a la casa del pastor evangélico antes de arrebatarle la vida a balazos, mientras realizaba labores en su hogar, y posteriormente huir hacia la montaña con posible cruce a Honduras.

Conforme a lo expuesto por los testigos, el líder religioso era reconocido por dirigir la Iglesia Amigos en Valle de Jesús, donde predicó la fe y orientó a decenas de familias de la comunidad durante casi 25 años. Ante esta situación, los vecinos piden justicia y mayor seguridad, debido a que el crimen ha causado indignación y temor en la región.

Dadas las circunstancias, decenas de familiares, amigos y miembros de la congregación evangélica actualmente lloran con profundo dolor la partida de quien fue considerado un gran ejemplo de servicio y entrega espiritual en Esquipulas, pues sus conocidos lo describen como una persona “muy bondadosa y sumamente humilde”.

Asesinan a pastor evangélico en Chiquimula

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el pastor Pedro Antonio Martínez Solís no tenía antecedentes de conflictos conocidos. Sin embargo, los fiscales de igual manera recolectaron la evidencia en la escena y se encuentran coordinando con las autoridades hondureñas por la posible fuga del presunto asesino hacia Ocotepeque.

Además, las autoridades locales de Esquipulas, Chiquimula están en la búsqueda de más testigos y posibles cámaras cercanas a la vivienda del pastor evangélico, con la esperanza de que hayan grabado el momento en que el o los asesinos escaparon o llegaron a la casa de la víctima, lo que podría servir para identificarlos posteriormente.

Lea más: Agentes de la PNC capturan a presuntos sicarios tras ataque armado y persecución en Santa Rosa

“Descansa en paz, hermano Pedro Antonio. Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del pastor Martínez Solís. Su vida fue un testimonio fiel de servicio, amor y entrega al prójimo. A través de su ministerio tocó innumerables corazones y dejó una huella imborrable en nuestra comunidad”, aseguró la iglesia mediante redes sociales.

“Oramos para que Dios consuele a su familia, a la congregación y a todos los que compartieron con el camino de la fe. Que su legado continúe inspirando a seguir a Cristo con humildad y firmeza”, concluyó uno de los usuarios, quien mencionó que el versículo favorito del pastor era Mateo 25:21: “Siervo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor”.