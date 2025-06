Sergio Monroy acepta ser extraditado a México por un supuesto caso de abuso sexual contra una menor

El guatemalteco Sergio Orlando Monroy Recinos aceptó este 4 de junio ser extraditado hacia México, donde es requerido por su presunta participación en abuso sexual contra una menor.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

Monroy fue capturado el pasado 8 de mayo en la Fuerza Aérea Guatemalteca, cuando llegó al país en un vuelo de retornados, de acuerdo también a información del Ministerio Público.

"Monroy es requerido por el vecino país por su posible participación en el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años, delito tipificado en los artículos 180 Bis y 180 Ter, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California", indicó el MP en redes sociales.

Mediante un comunicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se señaló que Monroy ingresó a EE. UU. el pasado 16 de noviembre de 2017 en Calexico, California y fue expulsado a Guatemala por primera vez el 3 de enero de 2018.

Monroy, según el escrito del ICE, volvió a entrar a EE. UU. en octubre de 2018 y posteriormente fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y devuelto a Guatemala en diciembre de 2018.

ICE in Utah removed Sergio Orlando Monroy Rescinos, 37, an illegal alien from Guatemala May 7 to face charges of aggravated sexual assault of a minor under age 14 in his home country.https://t.co/etOc73c9dz pic.twitter.com/RnZI4qyB3K