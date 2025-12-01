Sistema Penitenciario de Guatemala busca identificar a todos los reos del país en un plazo de tres meses

Jorge Guillermo López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario (SP), informó que llevan a cabo un plan para tomar el control de los centros carcelarios del país y están creando una base de datos de los reclusos.

Agregó que, en ese plazo, esperan identificar a todos los privados de libertad en las 22 cárceles.

Hasta agosto pasado, el Ministerio de Gobernación reportaba que en el sistema carcelario había unos 27 mil 300 reos. En una citación en el Congreso de la República, autoridades de esa cartera indicaron que 10 mil 841 personas estaban en prisión preventiva, 12 mil 542 purgaban una condena y otras 4 mil ya habían cumplido una pena, pero, por razones administrativas, no habían salido de los centros.

Una de las metas de los nuevos funcionarios del Mingob es poder identificar a todos los reclusos.

“Tenemos tres meses para cumplir con la totalidad de los centros. Tenemos calendario, y sí lo vamos a lograr”, comentó López.

El director del Sistema Penitenciario explicó que han comenzado con los cambios de directores y subdirectores, como parte de las acciones para mejorar el control en los penales.

“No estamos haciendo los cambios solo por hacerlos, sino que todo lleva una cronología y un análisis respectivo para poner a las personas adecuadas en cada centro”, dijo el funcionario.

Mesas técnicas

López explicó que hace tres semanas se reactivaron las mesas técnicas de la Carrera Penitenciaria, con el fin de establecer una jerarquía institucional y permitir que los guardias puedan ascender de rango.

“De hecho, se le presentó la semana pasada al Consejo Nacional de Seguridad cómo iba ya la estrategia. Ya tenemos un avance del 85%. Tenemos que ver el tema presupuestario para el Sistema Penitenciario, porque ¿qué implica poner especialidades a los guardias? Lo primero es el presupuesto”, comentó.

El director señaló que esperan tener avanzada la estrategia para el próximo año.

Dos nuevas cárceles

Las autoridades del Ministerio de Gobernación anunciaron la construcción de dos nuevas cárceles. La primera se ubicará en Masagua, Escuintla, como parte de un proyecto heredado del gobierno anterior, el cual quedó detenido por problemas administrativos y legales. El pasado 22 de noviembre, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, expresó que esperan solventar esos inconvenientes para iniciar la obra.

La segunda cárcel estará en Izabal y su construcción estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con supervisión del Mingob y apoyo de personal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés). Ese penal de máxima seguridad estaría terminado en 12 meses a partir de la asignación del presupuesto por parte del Organismo Ejecutivo.