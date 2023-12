“Solo el TSE tiene potestad para validar o anular las elecciones”: Acisclo Valladares Molina

Solamente los jueces son los que pueden calificar las pruebas que se les presente, aunque mi punto está claro y únicamente las autoridades electorales pueden calificar la validez o la nulidad de las elecciones, y el TSE ya lo hizo y validó los cargos.

¿Debe continuar el MP con las investigaciones en relación con los resultados electorales?

Quiero aclarar que no lo estoy defendiendo, pero el MP actúa conforme la ley y es su potestad perseguir hechos que constituyan delitos, y buscar el castigo de los culpables, es lo que le corresponde al MP; pero no le corresponde al MP pronunciarse o declarar la validez o nulidad de las elecciones. En la legislación guatemalteca no dice que el MP puede o no validar los resultados electorales.

¿Existe otro procedimiento para reconocer o no los resultados electorales?

No existe ningún procedimiento que no sea del TSE para decir que unas elecciones válidas después sean declaradas nulas y lo contrario, unas elecciones nulas después no pueden ser declaradas válidas. La legislación en Guatemala no lo permite.

En el caso del presidente electo, Bernardo Arévalo, ¿quién debe decidir si se le retira la inmunidad por las pruebas que presentó el MP ?

El procedimiento se debe conocer ante la Corte Suprema de Justicia y los magistrados pueden o no declarar el antejuicio, pero tampoco es el final, eso solo quiere decir que puede ser sujeto a un proceso judicial, pero eso también lo decide un juez.

¿Si se le retira la inmunidad a Arévalo, estaría en riesgo la toma de posesión como nuevo presidente?

En tanto él goce de sus derechos civiles y políticos no se lo pueden impedir, pero no me gusta especular.

¿El caso del antejuicio a Bernardo Arévalo ahora queda en manos de la CSJ?

Sí. En el caso de los resultados electorales me imagino que el MP también hará un replanteamiento ante el TSE, pero ya no puede ir en contra de las decisiones de que tomó el Tribunal, lo decidido ya está decidido.

¿La investigación de la fiscalía que devela supuestas anomalías en el proceso electoral y todo el proceso judcial en contra del partido Semilla, que ganó la presidencia ¿puede entenderse como un intento de golpe de Estado?

No, el golpe de Estado solamente se produce por parte del Ejército de Guatemala si acata la ilegal orden de sostener las inconstitucionalidades que alteren el orden constitucional establecido.