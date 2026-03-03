“Somos personas dignas de estar en la CC”: Dina Ochoa, magistrada electa por la CSJ

Dina Josefina Ochoa fue electa por un tercer período en la Corte de Constitucionalidad. La decisión fue unánime de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ochoa ocupó por primera vez el cargo titular en la CC en el 2016, nombrada por el presidente Jimmy Morales, y en el 2021 consiguió el apoyo del Congreso para reelegirse.

Ochoa compartió sus impresiones por la decisión de la CSJ, tan solo horas después de haber sido notificada de la elección. Sostiene que su trabajo y trayectoria respaldaban su candidatura y dice ignorar si atrás de algunos electores había presiones diplomáticas o de otra índole.

¿Cómo recibe la decisión que toma el Poder Judicial de nombrarla por otro período como magistrada constitucional?

Primero mi agradecimiento a Dios, mi agradecimiento y el compromiso que tengo con el pueblo, mi compromiso con la defensa del orden constitucional y, definitivamente, quiero cumplir con todos los mandatos establecidos en la ley.

Estoy muy agradecida con esa designación, y ese es mi sentir en este momento.

Usted fue electa de manera unánime. ¿Tuvo acercamientos con los magistrados de la CSJ, cómo fueron esos cabildeos?

Primero que todo, quiero manifestar que tengo 36 años en el sistema de justicia ordinaria, yo vengo del organismo judicial y creo que ese es el análisis de mi expediente; esa etapa, —de cabildeos—creo que es importante que se lo pregunten a los magistrados de la Corte.

El presidente Bernardo Areva salió este martes señalando cierto tipo de presiones o llamadas de ciertos actores en el marco de estas elecciones. ¿Cómo percibe usted este contexto en el que se están dando las distintas transiciones en Guatemala?

Pues eso no lo he escuchado, pues el presidente puede manifestar su sentir, como creo que todos los actores que estamos en el sistema, y especialmente en el sistema de justicia.

Creo que es un análisis que debe hacerse de cada una de las personas que integran el sistema. No podría desmeritarse nuestra actividad y nuestro trabajo.

¿Qué responde a la ciudadanía que dice tener desconfianza en la Corte de Constitucionalidad?

La Corte de Constitucionalidad es un órgano que defiende la Constitución. Esa desconfianza debería de analizarse de parte de todos los juristas. Creo que la corte ha tenido un papel muy importante en nuestro país en el juego de la democracia, y creo que la ciudadanía debe de creer y saber que los que estamos conformando la Corte somos personas dignas de estar en ese lugar, y que vamos a resolver con apego a la ley, y especialmente en la defensa de ese orden constitucional y de la democracia en nuestro país.

A las personas que pedían públicamente que no votaran por usted, ¿qué les puede responder?

Como no conozco a las personas, y tampoco sé si efectivamente son personas con un perfil verídico, pues no podría contestarles. Creo que mi caminar y mi actuar durante estos 36 años en el sistema de justicia, más bien en el sistema constitucional que se va a cumplir, creo que es un factor importante para que la ciudadanía sepa que tengo experiencia en la labor que realizo, y tengo también la capacidad moral y el cumplimiento de mis principios.