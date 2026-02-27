Sospechoso dijo que su pareja sufrió intoxicación, pero investigación apunta a estrangulamiento

El Ministerio Público (MP) informó que un juzgado dictó auto de apertura a juicio contra Marvin L. por el delito de femicidio.

Añadió el ente investigador que al sospechoso se le señala de que el 1 de agosto del 2025, en un inmueble del cantón Esquipulas, municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, tras una discusión con su conviviente, le provocó la muerte por estrangulamiento.

Posteriormente, con el fin de desviar la investigación, informó a familiares, bomberos y médicos que la víctima había sufrido una intoxicación, según el MP.

Además, se opuso a que se practicara la necropsia correspondiente a la víctima, indicó la Fiscalía.

El caso está a cargo de la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio de la Región Sur VI, con sede en Escuintla.

La audiencia de etapa intermedia se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Retalhuleu.

