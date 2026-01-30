SP afirma que María Marta Castañeda seguirá en el área de aislamiento de la cárcel de Mariscal Zavala

La Dirección del Sistema Penitenciario (SP) informó este viernes 30 de enero que María Marta Castañeda Torres, pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, seguirá en el área de aislamiento de la cárcel de Mariscal Zavala.

“Por órdenes del ministro de Gobernación seguirá aislada”, afirmó el SP.

El martes 20 de enero, el equipo legal de Castañeda presentó una solicitud de exhibición personal a su favor, luego de que se conociera que había sido aislada en la cárcel de Mariscal Zavala, zona 17.

La solicitud fue interpuesta en el Juzgado de Exhibición Personal, ubicado en la Torre de Tribunales, en la capital.

Según se informó, el aislamiento comenzó el lunes 19 de enero, cuando fue llevada a una bartolina en el área de hombres.

Castañeda fue detenida el 27 de agosto del 2025 por su presunta vinculación con el ataque contra la fiscal del Ministerio Público Mirian Reguero, ocurrido en marzo del 2024, hecho en el que murieron un guardia de seguridad y la madre de la víctima.

En octubre del mismo año, Castañeda fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas, sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según fuentes judiciales.

