La nueva Ley Marco de Ciberseguridad, Decreto 26-2026, entrará en vigor el próximo 17 de diciembre, luego de su aprobación por el Congreso de la República, el pasado 17 de noviembre, y su sanción presidencial.

Aunque busca fortalecer la protección de los sistemas informáticos y establecer mecanismos para combatir los delitos digitales, su contenido ha generado cuestionamientos sobre las facultades que tendrán las instituciones encargadas de aplicarla.

Entre las preocupaciones señaladas por los expertos figuran la capacidad del Estado para supervisar al sector privado, el acceso a información sensible, la participación del Ministerio de la Defensa Nacional y posibles problemas de constitucionalidad.

Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y Mariano Rayo, consultor en temas financieros, consideran necesaria una legislación en esta materia, pero identifican disposiciones que, a su criterio, deberían revisarse.

Los cuestionamientos también los plantea el periodista Luis Assardo, de Vector Crítico, quien analizó el decreto e identificó ocho posibles riesgos relacionados con su aplicación. El documento examina las atribuciones de las nuevas instituciones, las obligaciones de las entidades públicas y privadas y los mecanismos de protección de los derechos.

Capacidad del Estado para supervisar al sector privado

Uno de los primeros cuestionamientos de Quezada está relacionado con la capacidad de las instituciones públicas para asumir funciones de supervisión en materia de ciberseguridad.

El investigador considera contradictorio que el Estado establezca obligaciones para las empresas privadas cuando distintas dependencias gubernamentales han presentado vulnerabilidades y han sido víctimas de ataques informáticos.

Durante la entrevista, mencionó los incidentes registrados en instituciones como la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y los ministerios de Trabajo y Finanzas. A su criterio, estos antecedentes plantean dudas sobre la capacidad técnica de las autoridades para ejercer sus nuevas responsabilidades. "El más vulnerable de todos es el gobierno", señaló Quezada.

Quezada explicó que las empresas privadas, especialmente las instituciones financieras, tienen incentivos para invertir en seguridad informática debido a las consecuencias económicas, legales y comerciales que podrían enfrentar si no protegen adecuadamente la información de sus clientes.

"Los que no han sabido defender el tema ahora quieren ordenar a los que sí han sabido defender el tema", comentó Quezada.

La normativa establece, en sus artículos 6 y 10, una estructura institucional encabezada por el Consejo Nacional de Ciberseguridad y una Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), adscrita al Ministerio de Gobernación, que será considerada cuerpo de seguridad del Estado.

Para Quezada, el principal problema no es únicamente la creación de nuevas instituciones, sino la capacidad que tendrán para cumplir sus atribuciones.

Rayo también cuestiona la estructura institucional prevista en la legislación, aunque su preocupación se concentra en la adscripción de la nueva Dirección al Ministerio de Gobernación.

Considera adecuado que el presidente de la República tenga responsabilidad sobre la política nacional de ciberseguridad y nombre al director de la nueva dependencia. Sin embargo, discrepa de que la entidad encargada de ejecutar esa política forme parte del Ministerio de Gobernación.

Acceso a información privada y ausencia de una ley de protección de datos personales

El artículo 9 del Decreto 26-2026 establece que las entidades públicas, privadas y público-privadas deberán cooperar con el Consejo Nacional de Ciberseguridad, proporcionar información pertinente y atender los lineamientos, estrategias y acciones correspondientes.

Quezada considera que estas obligaciones podrían generar riesgos para la privacidad, especialmente cuando involucren información sensible de empresas y ciudadanos.

"Tenemos todos que colaborar obligatoriamente a los requerimientos que nos haga el gobierno en esa materia", sostuvo Quezada.

El investigador distingue entre la información que las personas proporcionan a empresas privadas al contratar servicios y aquella que deben entregar obligatoriamente al Estado para realizar trámites y cumplir con sus responsabilidades legales.

A su criterio, esta diferencia hace especialmente importante establecer controles sobre el manejo de datos personales en las instituciones gubernamentales.

Por su parte, Rayo considera que la aprobación de una ley integral de protección de datos personales debió preceder a la nueva normativa de ciberseguridad.

El consultor sostiene que la ausencia de ese marco legal podría generar incertidumbre sobre el tratamiento de la información personal durante la atención de incidentes informáticos: "Esa ley de protección de datos personales no está aprobada aún", puntualizó Rayo.

No obstante, el artículo 9 establece restricciones al deber de cooperación: excluye determinada información protegida constitucional y legalmente, establece condiciones para su obtención y contempla la intervención judicial cuando corresponda. También dispone que la información proporcionada tendrá carácter confidencial o reservado, conforme a la legislación aplicable.

En el artículo Assardo cuestiona que estas disposiciones no sustituyan una ley integral de protección de datos personales. Asimismo, señala que el artículo 21 establece la obligación de informar oportunamente a los posibles afectados por incidentes informáticos, pero no fija un plazo específico para hacerlo.

Funcionamiento del Consejo Nacional de Ciberseguridad y concentración de facultades

El artículo 7 establece la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, integrado por ocho altos funcionarios del Organismo Ejecutivo, incluido el presidente de la República. El Consejo deberá reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario.

Quezada cuestiona la viabilidad de que funcionarios con responsabilidades de alto nivel puedan reunirse mensualmente y cumplir de manera regular con las atribuciones del Consejo.

También señala que la normativa no contempla expresamente mecanismos de sustitución para los integrantes de ese organismo durante sus reuniones.

A su criterio, estas condiciones podrían dificultar la toma de decisiones y el funcionamiento de la institución.

Rayo tiene una posición distinta respecto de la integración del Consejo: "Yo en particular no tengo ningún problema con que un Consejo Nacional de Ciberseguridad esté compuesto solo por funcionarios públicos", afirmó Rayo.

El consultor no considera problemático que esté conformado exclusivamente por funcionarios públicos ni que el presidente de la República tenga la facultad de nombrar al director de ciberseguridad.

Su principal observación es que la estructura propuesta no contempla una participación adecuada de tres sectores que considera fundamentales: energía eléctrica, telecomunicaciones y sistema nacional de pagos.

Rayo señala que estos servicios tienen importancia estratégica para el país, por lo que considera necesario incorporarlos al esquema de coordinación previsto en la normativa.

Por su parte, Assardo identificó preocupaciones sobre la concentración de facultades en las nuevas instituciones.

El periodista señala que la Dirección Nacional de Ciberseguridad tendrá responsabilidades relacionadas con la supervisión, la coordinación y la aplicación de disposiciones administrativas, mientras que su director será nombrado por el presidente de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo.

También advierte de que la ley no establece expresamente un período de funciones ni causales específicas de remoción para el director.



Participación del Ejército en incidentes de ciberseguridad

El artículo 33 establece distintos niveles de respuesta ante incidentes cibernéticos. Cuando un incidente sea clasificado en el cuarto nivel, por afectar la soberanía nacional, la unidad especializada del Ministerio de la Defensa Nacional asumirá el liderazgo de las acciones correspondientes, con el apoyo de las instituciones civiles de ciberseguridad.

Por su parte, el artículo 34 contempla funciones de ciberdefensa, entre ellas la elaboración del catálogo de infraestructuras críticas digitales y el desarrollo de protocolos para acciones defensivas y ofensivas.

Rayo considera que las disposiciones relacionadas con la ciberdefensa debieron regularse mediante un cuerpo legal separado: "No atendieron la recomendación", señaló sobre la propuesta de regular por separado las funciones de ciberdefensa.

El consultor cuestiona las implicaciones operativas de que una unidad militar asuma el liderazgo de la respuesta a incidentes que podrían involucrar servicios esenciales administrados por empresas privadas.

En particular, mencionó los sistemas de pagos, energía eléctrica y telecomunicaciones, cuya operación requiere conocimientos y capacidades técnicas especializadas.

Su preocupación se centra en si una unidad militar tendría las capacidades necesarias para dirigir las acciones de respuesta en sistemas que no administra directamente.

El periodista señala que el decreto no identifica expresamente quién determinará cuándo corresponde clasificar un incidente en el cuarto nivel, por lo que considera necesario examinar los protocolos que se desarrollen para aplicar esa disposición.

Asimismo, advierte que las atribuciones otorgadas al Ministerio de la Defensa Nacional podrían abarcar incidentes relacionados con operadores privados de infraestructura crítica.

Posibles inconstitucionalidades y deficiencias en los delitos informáticos

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la certeza jurídica y las dificultades que podrían presentarse durante la implementación de la normativa.

Rayo considera que el Decreto 26-2026 contiene contradicciones y vacíos que podrían dar lugar a acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad.

El consultor identifica como una de las disposiciones más cuestionables el artículo 38, que establece que las conductas constitutivas de infracciones administrativas y sus respectivas sanciones serán desarrolladas mediante el reglamento de la ley.

A su criterio, esta disposición plantea problemas relacionados con el principio de legalidad, debido a que las sanciones podrían quedar definidas en una norma reglamentaria y no directamente en la ley aprobada por el Congreso de la República.

Al consultarle por el riesgo de inconstitucionalidad del régimen de infracciones y sanciones, Rayo respondió: “Esa es la más evidente, es la más evidente”. Advirtió que las impugnaciones podrían dificultar la implementación de una ley que considera necesaria.

El investigador del CIEN explicó que uno de los objetivos de la legislación debía ser actualizar la regulación de los delitos informáticos. Sin embargo, considera que el texto aprobado mantiene deficiencias en la definición de determinadas figuras penales.

“Lo más cuestionable de los proyectos hoy está en la ley”, sostuvo Quezada, al referirse a las observaciones formuladas durante la discusión de iniciativas anteriores. En cuanto a la tipificación de los delitos informáticos, agregó: “No se actualiza debidamente el catálogo de delitos”.

Assardo también identifica cuestionamientos sobre el régimen sancionatorio, particularmente por las disposiciones que dejan al reglamento la definición de infracciones y multas.