Surgen los primeros detalles del ataque armado en Morales, Izabal, donde un policía ha fallecido

Guatemala

Surgen los primeros detalles del ataque armado en Morales, Izabal, donde un policía ha fallecido

Preliminarmente, la PNC informó que un inspector de la institución murió durante un ataque armado en Morales, Izabal.

|

time-clock

Ataque armado en el kilómetro 237 de la ruta al Atlántico, Morales, Izabal, donde murió un inspector de la Policía Nacional Civil (Foto Prensa Libre: cortesía)

Este martes 2 de diciembre de 2025, a las 7.00 horas, se registró un ataque armado en el kilómetro 237 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Morales, Izabal. En el lugar murió un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe policial, el fallecido fue identificado como Éder Misael Hernández Julián, inspector de la institución.

Personas que transitaban por el lugar indicaron que uno de los vehículos involucrados había iniciado una persecución contra otro. Sobre el kilómetro 237 comenzó la balacera entre los ocupantes de los automóviles.

Los responsables del tiroteo huyeron a pie; “corrieron entre los matorrales”, señala el escrito de la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Trabajadores reciben su aguinaldo conforme a las fechas establecidas por la ley, que exige el pago en dos cuotas salvo cuando el empleador entrega el total en diciembre.

¿Cuándo dan el aguinaldo y debe recibirlo en uno o dos pagos? Conozca las fechas y lo que dicta ley

Right
Vista aérea de la fachada de Nextil Elastic Fabrics, ubicada en Fraijanes Guatemala

Nextil Group liderará producción textil sostenible para EE. UU. desde Guatemala por acuerdo de US$200 millones

Right

“Se hace referencia que el fallecido queda aproximadamente a 200 metros de donde se ubican los vehículos”, explicó la Policía.

En la escena del crimen se hallaron dos vehículos: una camioneta negra con placas P-176JKR y un picop gris sin placas de circulación.

“En uno de los vehículos se encuentra una mochila; a simple vista se logran ver uniformes de policía”, indica el informe.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Homicidios en Guatemala Morales Izabal Muerte de agente de Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS