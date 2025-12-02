Surgen los primeros detalles del ataque armado en Morales, Izabal, donde un policía ha fallecido

Este martes 2 de diciembre de 2025, a las 7.00 horas, se registró un ataque armado en el kilómetro 237 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Morales, Izabal. En el lugar murió un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe policial, el fallecido fue identificado como Éder Misael Hernández Julián, inspector de la institución.

Personas que transitaban por el lugar indicaron que uno de los vehículos involucrados había iniciado una persecución contra otro. Sobre el kilómetro 237 comenzó la balacera entre los ocupantes de los automóviles.

Los responsables del tiroteo huyeron a pie; “corrieron entre los matorrales”, señala el escrito de la PNC.

“Se hace referencia que el fallecido queda aproximadamente a 200 metros de donde se ubican los vehículos”, explicó la Policía.

En la escena del crimen se hallaron dos vehículos: una camioneta negra con placas P-176JKR y un picop gris sin placas de circulación.

“En uno de los vehículos se encuentra una mochila; a simple vista se logran ver uniformes de policía”, indica el informe.