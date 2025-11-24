Trabajador del Inacif será investigado por supuestamente hurtar y empeñar tablets de esa institución

Luis Antonio Marroquín será investigado por hurto agravado, según resolvió un juez del Juzgado de Turno el recién pasado fin de semana, tras ligarlo a un proceso penal.

Marroquín, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), aprovechó su cargo para tomar sin autorización cinco tabletas electrónicas propiedad de la institución, las cuales posteriormente empeñó, según la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Metropolitano del Ministerio Público (MP), los supuestos hechos ocurrieron entre octubre y noviembre, periodo en el cual Marroquín habría sustraído los dispositivos electrónicos.

Durante diligencias efectuadas el 20 de noviembre en la zona 7, en la vivienda del sindicado, investigadores localizaron una de las tabletas, identificada con el nombre del Inacif.

El MP informó que se recuperaron los otros cuatro dispositivos, que habían sido empeñados.

El abogado Alejandro Arriaza indicó que el juez otorgó medidas sustitutivas a favor de su patrocinado, que incluyen arresto domiciliario y el pago de una caución económica.

El juzgador también otorgó un plazo de cuatro meses al ente investigador para ampliar la pesquisa.

