El traslado de reos hacia los Tribunales de justicia para que acudan a las audiencias provoca que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) abandonen los patrullajes y "se debilite la seguridad" durante un día, aseguran autoridades policiales, por lo que demandan a la Cámara Penal que se aprovechen más las videoconferencias.

Cada día, más de 70 autopatrullas de la PNC son utilizadas a nivel nacional para trasladar a reos de alta peligrosidad hacia los diferentes tribunales de justicia, según el director de la PNC, David Custodio Boteo, quien afirma que a esos traslados se suma un "buen número" de agentes policiales.

Estos traslados corresponden a señalados por delitos de narcotráfico o peligrosos pandilleros, entre otros.

El director afirma que los reos son retirados de los penales desde las 5 horas y las patrullas deben permanecer estacionadas en los alrededores de los Tribunales hasta las 16 o 17 horas, cuando culminan las diligencias.

"Esto nos ocasiona un debilitamiento en la seguridad ciudadana del país, porque las patrullas pasan fuera de su servicio todo el día y de lunes a viernes. Eso nos resta cobertura, no es que estemos negando esa cobertura pero está fuera de nuestras funciones", señaló.

“Se trabaja con la Cámara Penal para que las audiencias de alta peligrosidad sean por videoconferencia para no exponer a los agentes de la PNC, a los guardias penitenciarios, a los civiles y para no no afectar a la seguridad", demandó Boteo.

Otro problema, según el jefe policial, es que los privados de libertad optan por internarse en hospitales para evitar estar en la cárcel y pagar la talacha, lo que también provoca que agentes sean retirados de sus funciones las 24 horas por tener que custodiar a los procesados.

“Muchos de los detenidos se hospitalizan desde viernes hasta el lunes para que no se vayan a la carceleta, pero eso implica que la Policía Nacional Civil tenga que nombrar servicio policial cada ocho horas, entonces desmotiva a la Policía a hacer capturas”, acotó.

Como una de las medidas, Boteo dijo que se analiza la compra de buses para trasladar a los privados de libertad a las audiencias, aunque también reconoce que el riesgo es alto y los reos son vulnerables a los atentados, principalmente de pandilleros por rivalidades entre las diferentes clicas.

Recurso humano

Cada reo, dependiendo del pérfil que tenga, puede ser custodiado por seis agentes o más. A eso se suma que 164 agentes resguardan 10 cárceles.

“Por ejemploó, si son narcotraficantes peligrosos van seis agentes en una patrulla, pero van otras custodiando”, afirma el oficial César Mateo, vocero de la PNC.

Mateo refiere que cuando hay demanda de agentes en situaciones de seguridad, se solicita al Organismo Judicial (OJ) que se les informe cuando termine la audiencia para ellos llegar por el reo, aunque por lo general se les ordena continuar cerca del recluso, ante cualquier eventualidad.

Grupo específico

Para el exviceministro de Gobernación Mario Mérida, el Sistema Penitenciario debería crecer en número de personal y crear un grupo específico para el traslado de los privados de libertad, para no afectar la seguridad nacional.

“La PNC debería deslindarse de esas responsabilidades y que se dedique a combatir la delincuencia común y el crimen organizado”, acotó.

Agregó: "Mientras no se tenga un plan a corto plazo, las videoconferencias serían una forma de economizar recursos, también habría que ver si no se entra en conflicto con la aplicación de la justicia, y lo que marca el debido proceso”.

De acuerdo con Mérida, se incurriría "en una violación a los derechos humanos" si los reos son retirados de sus celdas desde horas de la madrugada y son retornados a altas horas de la noche, al igual que a los agentes de la PNC, "sin la certeza de que reciben alimentos, mientras esperan a que concluya la audiencia de los procesados".

El abogado César Calderón, quien lleva procesos en la Torre de Tribunales, dice que a partir de la pandemia las videoconferencias se incrementaron para evitar contagios, y es una modalidad que prefieren para reos de alta peligrosidad o cuya integridad física corre peligro, aunque afirma que no es obligatoria, y si el procesado no esta de acuerdo y quiere estar en la audiencia de forma personal, debe respetarse la decisión.

Nuevas salas

Se solicitó una postura a Cámara Penal por medio de la Oficina de Comunicación Social del OJ para tener información respecto a las demandas de la PNC. Sin embargo, al cierre de la nota no se recibió una respuesta.

En febrero último, con el apoyo de la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, nueve salas de videoconferencias fueron habilitadas en distintas cárceles.

Con estas salas, según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se agilizarán los procesos y se garantizará la transparencia en los procedimientos judiciales.

El Presidente del OJ y de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz, manifestó que con esta salas se protege la integridad de los jueces y las partes procesales durante las audiencias.

Las salas se habilitaron en el Preventivo para Hombres y en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres, Santa Teresa, ambos en la zona 18 capitalina, así como en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango.

También en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa; en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Fraijanes, más conocido como Pavoncito, y en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango.

Según el portal Guatecompras, en lo que va del año el Ministerio de Gobernación ha gastado Q889 millones 560 mil para la alimentación de los reos que permanecen en las 23 cárceles a su cargo.