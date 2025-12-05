Tres hombres capturados por matar a joven de 27 años en Gualán, Zacapa

El pasado 27 de noviembre, vecinos de la finca El Milagro, ubicada en Biafra, Gualán, Zacapa, hallaron el cadáver de Alex Alexander Erazo López, conocido como “el Greñas”.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) informaron que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que Erazo murió a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Dos días después, el Inacif publicó en sus redes sociales un servicio social para que los familiares de Erazo pudieran reclamar el cuerpo en la sede de Zacapa.

Las primeras pesquisas señalan que los tres detenidos robaron a Erazo y posteriormente lo mataron, aunque aún se investigan los motivos del hecho.

La Deic informó que, tras una investigación, fueron capturados los tres presuntos responsables de la muerte del joven.

Salvador Tzina Ajuchán, juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad de Zacapa, firmó las órdenes de captura contra Gilberto "N", Roberto Enrique "N" y Hugo Danilo "N" por el delito de homicidio.