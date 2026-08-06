Tribunal ordena al Inacif evaluar a Jose Rubén Zamora antes de decidir si podrá salir del país

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Tribunal ordena al Inacif evaluar a Jose Rubén Zamora antes de decidir si podrá salir del país

El periodista Jose Rubén Zamora busca que se le autorice salir de Guatemala para someterse a tratamientos médicos en el extranjero.

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JOSE RUBÉN ZAMORA. AUDIENCIA EL 6--8-26

Jose Rubén Zamora tras audiencia en la que busca se le permita salir de Guatemala por tema de su estado de salud. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

En audiencia este jueves 6 de agosto, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practique una evaluación al periodista Jose Rubén Zamora sobre su estado de salud.

El Tribunal hizo esta solicitud al Inacif antes de resolver la petición presentada por los abogados defensores para que se permita a Zamora salir de Guatemala y someterse a tratamientos médicos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación no se opusieron a la solicitud presentada por la defensa del periodista.

Zamora deberá presentarse nuevamente ante el Tribunal el 13 de agosto, a las 8.30 horas, para conocer el informe del Inacif sobre su estado de salud.

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En declaraciones a la prensa, Jose Rubén Zamora explicó los padecimientos que enfrenta, entre ellos un problema en una de las rodillas, que le provocó una caída con repercusiones en la columna, un hombro y la clavícula.

Agregó que, para recuperar su peso anterior, comenzó a consumir alimentos variados y, como consecuencia, los exámenes médicos revelaron que tiene alto el colesterol y obstruido el 30% de la aorta y de las arterias coronarias, por lo que ya recibe tratamiento.

Para leer más: MP afirma que desiste de continuar proceso contra periodistas y columnistas de elPeriódico

Dijo que seguirá las instrucciones del Tribunal, que solicitó la opinión del Inacif, y espera que los estudios confirmen los problemas de salud que lo aquejan.

También espera que le dé tiempo para tramitar la visa para viajar a Estados Unidos, en caso de que el Tribunal resuelva a su favor.

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En este caso contra Zamora, el Tribunal también deberá programar la fecha para la repetición del debate por supuesto lavado de dinero.

El 28 de julio recién pasado, la Corte de Constitucionalidad dejó firme la medida sustitutiva que permite al periodista Jose Rubén Zamora permanecer en libertad, luego de aprobar el desistimiento del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución que le otorgó un amparo.

Con esa resolución quedó firme el amparo que permitió restablecer las medidas sustitutivas a favor de Zamora y concluyó la impugnación constitucional promovida por el Ministerio Público contra esa resolución.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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