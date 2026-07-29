Misiones diplomáticas piden transparencia en cualquier nuevo proceso judicial contra Rubén Zamora

La Embajada de España en Guatemala informó sobre la declaración de las misiones diplomáticas que representan a los miembros de la Coalición por la Libertad de Prensa acreditadas en Guatemala acerca del caso de Jose Rubén Zamora.

“Hoy —29 de julio— es el cuarto aniversario de la detención de Jose Rubén Zamora, acaecida el 29 de julio del 2022”, remarcó la información.

Recordó que, en el 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que el encarcelamiento de Zamora fue arbitrario y consecuencia de su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. También exigió su puesta en libertad inmediata.

“Dos años después, Zamora sigue privado de libertad; actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de que concluya el proceso judicial”, añadió la información.

Agregó: “Instamos al Poder Judicial y a la Fiscalía a que respeten los derechos de Zamora, y garanticen que cualquier nuevo procedimiento judicial en su contra se lleve a cabo de manera pronta y transparente, de acuerdo con el derecho internacional”.

Resaltó que “una prensa independiente y crítica es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho”.

Según la Coalición, muchos periodistas en Guatemala siguen sufriendo amenazas, acoso y agresiones físicas. “Hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas para que los periodistas puedan desempeñar su labor sin intimidación, sin temor a la persecución y sin injerencias indebidas en Guatemala”, indicó.

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“Celebramos el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y su preocupación expresada por el caso del señor Zamora, y animamos a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones y compromisos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la información.

El martes 28 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dejó firme la medida sustitutiva que permite al periodista Jose Rubén Zamora permanecer en libertad, luego de aprobar el desistimiento del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público (MP) contra la sentencia que le otorgó un amparo.

El 27 de julio, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal aplazó la audiencia de revisión de medidas de coerción de Jose Rubén Zamora, en la que solicitaría autorización para salir del país por motivos médicos. Ahora, el Tribunal también deberá programar la fecha para la repetición del debate en este caso por supuesto lavado de dinero.

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