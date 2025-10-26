Un sujeto ingresa a una vivienda y asesina a dos personas durante una fiesta de Halloween  



Dos hombres fueron asesinados a balazos durante una fiesta de Halloween celebrada en una vivienda del área de Hawthorne, en el condado de Los Ángeles, la madrugada de este domingo.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles el ataque ocurrió alrededor de las 2 horas.



De acuerdo con los primeros informes, un hombre entró al inmueble por el patio trasero y disparó contra las víctimas. Tras el ataque, huyó del lugar y hasta ahora no ha sido localizado.

Los cuerpos quedaron tendidos en el callejón de la casa. Al llegar, los socorristas confirmaron que ambos ya habían fallecido. No se reportan otros heridos.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de los fallecidos ni han confirmado si el hecho estaría vinculado a estructuras criminales. Tampoco se cuenta con una descripción del atacante.

Investigadores de la Oficina de Homicidios del Sheriff permanecen en la escena para recabar evidencias que permitan identificar al responsable.