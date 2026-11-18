La Policía Nacional Civil (PNC) investiga un posible patrón detrás de varios asesinatos en Guatemala, en los que las víctimas habrían sido citadas por personas conocidas antes de morir y ser abandonadas en la vía pública, envueltas en sábanas. Según las pesquisas, algunos de estos crímenes podrían estar relacionados con disputas territoriales, represalias o conflictos internos de estructuras criminales, aunque las autoridades aún deben determinar si existe una conexión entre los casos.

Una de las hipótesis policiales señala que las víctimas habrían acudido a reuniones para resolver supuestos conflictos y luego fueron trasladadas a inmuebles donde presuntamente las asesinaron. Entre las modalidades investigadas figura la posible participación de personas cercanas a las víctimas que facilitarían esos encuentros.

De acuerdo con los hallazgos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el estrangulamiento aparece entre las causas de muerte identificadas. La PNC también busca establecer si el reciente hallazgo del cuerpo de una trabajadora municipal guarda relación con estos hechos.

Investigan llamadas, videos y evidencia científica

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se destacó que el análisis de llamadas telefónicas, mensajes, registros de ubicación y cámaras de vigilancia podría ayudar a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas e identificar a quienes las citaron

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También se planteó la importancia de examinar indicios biológicos, como posibles rastros de ADN, para establecer la participación de los responsables. Estas diligencias requieren procedimientos periciales y no garantizan, por sí solas, la identificación de los autores.

Las investigaciones sobre cuerpos abandonados en sábanas plantean interrogantes sobre posibles ajustes de cuentas, el uso de engaños para atraer a las víctimas y la capacidad de las autoridades para desarticular las estructuras criminales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Cuestionan si las investigaciones permitirán desarticular las estructuras criminales

Otro de los enfoques abordados fue la necesidad de que las pesquisas no se limiten a esclarecer cada asesinato, sino que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales, investigar las fuentes de financiamiento y desarticular las organizaciones involucradas. También se mencionó la posibilidad de que algunos crímenes respondan a otros móviles, pero no existen elementos confirmados para atribuirlos a supuestos grupos de limpieza social. Mientras tanto, el Departamento de Delitos contra la Vida, las unidades de videoforense y el Ministerio Público continúan con el análisis de indicios y las investigaciones para establecer responsabilidades.

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