Drones de la PNC: el primer resultado del plan piloto tras la captura de un presunto asaltante

La Policía Nacional Civil (PNC) comenzó el lunes 9 de noviembre un plan piloto de vigilancia con drones en distintas rutas de la Ciudad de Guatemala y sectores del área metropolitana. La estrategia busca detectar movimientos sospechosos, especialmente asaltos cometidos por personas que se movilizan en motocicleta, y coordinar una respuesta inmediata con los agentes desplegados en tierra.

La institución informó que los dispositivos realizan recorridos de monitoreo en sectores de alta circulación vehicular, entre ellos la calzada Roosevelt, calzada San Juan, bulevar Liberación, avenida Petapa y ruta a El Salvador.

Los reportes de la PNC mencionan los siguientes tramos y sectores:

El Trébol hacia El Tecolote y calzada San Juan, zona 7

El Trébol hacia El Molino y calzada Roosevelt

Kilómetro 14 de la calzada Roosevelt

Kilómetro 16 de la ruta a El Salvador

Bulevar Liberación

El Trébol hacia la calzada Raúl Aguilar Batres

Avenida Petapa

PNC mantiene vigilancia aérea en la ciudad de Guatemala Investigadores de la #DIPANDA, con apoyo de #DIPAFRONT y policías de la comisaría 14, realizan recorridos y vigilancia aérea con drones de la PNC desde El Trébol hasta el final de la calzada Aguilar Batres, zona 12, https://t.co/NVBsB3RoJr — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 9, 2026

La cobertura inicial también incluye referencias a la calzada Atanasio Tzul y las rutas al Pacífico y al Atlántico. Las autoridades han divulgado distintos listados de sectores vigilados, por lo que no se ha precisado si todos los puntos cuentan con monitoreo permanente.

¿En qué horarios operan los drones?

El subcomisario Jorge Aguilar, de la PNC, explicó que los dispositivos aéreos operarán en tres franjas horarias, seleccionadas por la afluencia vehicular:

5.00 a 9.00 horas

11.00 a 15.00 horas

17.00 a 19.00 o 20.00 horas, según lo indicado por el portavoz

Jorge Aguilar, subcomisario de la PNC, explica los horarios de vigilancia aérea y señala que los patrullajes policiales se reforzarán cuando los drones no estén en funcionamiento. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Aguilar aclaró que la estrategia no depende exclusivamente de la vigilancia aérea, pues los patrullajes de seguridad ciudadana se reforzarán durante los horarios en los que no se utilicen drones.

Drones apoyan captura de presunto asaltante en la zona 7

Como uno de los primeros resultados del plan piloto, las autoridades reportaron la detención de Kevin, de 25 años, en la segunda avenida y calzada Roosevelt, zona 7 capitalina.

Según la información policial, el detenido presuntamente había despojado de su teléfono celular a una mujer de 70 años minutos antes. La PNC atribuyó la identificación y localización del sospechoso al apoyo de la vigilancia aérea. Su responsabilidad deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.

Drones y agentes en tierra: la importancia de una estrategia conjunta

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se analizó la implementación de drones por parte de la PNC y se destacó que esta tecnología puede contribuir a detectar hechos delictivos. Sin embargo, también se planteó que su efectividad depende de la capacidad de respuesta de los agentes desplegados en tierra.

En el análisis se señaló la necesidad de complementar la vigilancia aérea con unidades policiales motorizadas, patrullajes y presencia fija de agentes en sectores donde se registran asaltos. Se explicó que los delincuentes que se movilizan en motocicleta pueden aprovechar la congestión vehicular para atacar a conductores y pasajeros que tienen dificultades para escapar o reaccionar.

Los drones de la PNC monitorean sectores como la calzada Roosevelt, calzada San Juan y bulevar Liberación durante horarios de mayor afluencia vehicular, mientras los agentes mantienen patrullajes en tierra. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Coordinación con cámaras de vigilancia

Otro de los temas abordados en Impacto Directo fue la posibilidad de fortalecer la coordinación entre la PNC y los centros de monitoreo de las municipalidades. Se planteó que la integración de drones, cámaras de seguridad y patrullajes podría mejorar la detección de hechos delictivos y facilitar una intervención policial oportuna.

También se cuestionó la necesidad de evaluar los resultados del plan piloto y el uso de los recursos públicos, para determinar si la tecnología contribuye a reducir los delitos y mejorar la seguridad ciudadana, más allá de las primeras capturas reportadas.

La PNC prevé mantener el programa hasta finales del 2026. El desafío será establecer si la vigilancia aérea, acompañada de una mayor presencia policial y coordinación institucional, logra ofrecer resultados sostenidos en las rutas donde los ciudadanos enfrentan riesgos de asaltos y ataques armados.

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