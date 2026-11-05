Cárceles de Guatemala: celulares, motines y corrupción, los problemas que dificultan recuperar el control

El Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala enfrenta una crisis marcada por el hacinamiento, la corrupción y las actividades delictivas que continúan organizándose desde los centros de detención. Su director, Jorge Guillermo López Dellachiessa, reconoció en una entrevista con la agencia EFE las dificultades para recuperar el control de los presidios, donde el hacinamiento supera el 350%, según sus declaraciones.

Hacinamiento y amenazas: los desafíos del Sistema Penitenciario

El funcionario explicó que los 24 centros de detención del país albergan a unos 24 mil privados de libertad, de los cuales aproximadamente 2,500 son considerados de alta peligrosidad. Entre las principales dificultades mencionó las extorsiones, el ingreso de objetos prohibidos y la corrupción, problemas que facilitan la operación de estructuras criminales dentro de las prisiones.

Los riesgos también alcanzan a las autoridades penitenciarias. El 23 de octubre fue asesinado José Ariel Barrios Rodríguez, director de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. Pese a las amenazas y los hechos de violencia, López Dellachiessa aseguró que continuará con las medidas para recuperar el control de las cárceles.

Motines y fallas de seguridad aumentan la preocupación

Las declaraciones del director se conocieron antes de los motines reportados el 4 de noviembre en Renovación 1, Escuintla, y El Boquerón, Santa Rosa, hechos que volvieron a poner en discusión la capacidad de las autoridades para mantener el orden, incluso en centros destinados a reclusos de alta peligrosidad.

Los motines en Renovación 1 y El Boquerón reavivan las preocupaciones por la seguridad penitenciaria, el control de los reclusos de alta peligrosidad y la protección de los guardias. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el análisis de esta situación se cuestionó que las medidas de seguridad no hayan impedido nuevas crisis penitenciarias. También se señaló que los motines pueden responder a distintas causas, desde inconformidades por las condiciones de reclusión hasta decisiones administrativas o traslados.

Sin embargo, no se ha establecido públicamente quiénes organizaron los incidentes ni cuáles fueron todas sus motivaciones.

¿Por qué sigue pendiente el bloqueo de celulares?

Uno de los principales cuestionamientos se centró en los retrasos para impedir las comunicaciones telefónicas desde las cárceles, debido a que estos dispositivos pueden facilitar la coordinación de extorsiones y otras actividades delictivas.

Según López Dellachiessa, se proyecta adquirir en 2027 tecnología para bloquear las señales telefónicas y reactivar el sistema de monitoreo y videovigilancia. Durante el análisis se recordó que el tema ya había sido abordado por distintas instituciones durante el 2026, por lo que se cuestionó la falta de una fecha concreta para poner en funcionamiento las soluciones.

La discusión también incluyó la necesidad de reforzar los controles contra el ingreso de celulares y otros objetos prohibidos, además de investigar posibles irregularidades internas, sin atribuir responsabilidades que todavía no hayan sido comprobadas.

Las principales cifras y medidas del sistema carcelario

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, estos son los principales datos y proyectos:

24 centros de detención funcionan en el país

funcionan en el país 24 mil privados de libertad , aproximadamente, integran la población penitenciaria

, aproximadamente, integran la población penitenciaria Más del 350% de hacinamiento , según el director del SP

, según el director del SP 2,500 reclusos están considerados de alta peligrosidad

están considerados de alta peligrosidad Cerca de 20 mil internos podrían incorporarse a programas de trabajo y estudio

podrían incorporarse a programas de trabajo y estudio Traslados de reclusos para reducir la concentración de estructuras criminales

para reducir la concentración de estructuras criminales Tecnología de bloqueo telefónico y videovigilancia, proyectada para fortalecerse en el 2027

Reinserción social: el otro desafío de las cárceles

Más allá de las medidas de seguridad, durante el análisis se advirtió que el sistema necesita fortalecer los programas de rehabilitación para evitar que los centros de detención funcionen únicamente como espacios de reclusión.

Los retrasos en el bloqueo de señales telefónicas, las deficiencias de videovigilancia y la necesidad de fortalecer la reinserción social forman parte de los principales cuestionamientos sobre el funcionamiento de las cárceles. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Se destacó la importancia de ofrecer capacitación laboral, educación y atención de salud mental, con el propósito de preparar a las personas privadas de libertad para su regreso a la sociedad y reducir los riesgos de reincidencia.

En esa línea, López Dellachiessa mencionó iniciativas como Manos Productivas, que promueve actividades laborales dentro de los presidios, entre ellas la fabricación de materiales de construcción.

El desafío para las autoridades será demostrar que las medidas anunciadas pueden traducirse en mayor control de los centros penitenciarios, prevención de delitos y oportunidades reales de reinserción, en un sistema que continúa enfrentando problemas de seguridad tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

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