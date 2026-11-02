Dos casos de delincuencia contra motoristas en Escuintla: uno escapa de un asalto y una pareja pierde su moto

La inseguridad en la carretera que conecta Cocales, Suchitepéquez, con Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, genera preocupación entre conductores y vecinos, luego de que circularan dos grabaciones de incidentes contra motoristas.

En una, un conductor logra escapar de presuntos asaltantes, mientras que en la otra una pareja es despojada de su motocicleta.

Motorista escapa de presunto asalto mediante una arriesgada maniobra

Uno de los videos, captado aparentemente con una cámara instalada en el casco de un motorista, muestra cómo dos individuos que viajaban en otra motocicleta se aproximan al conductor e intentan interceptarlo. Según las denuncias difundidas en redes sociales, uno de los sospechosos presuntamente lo amenaza con un arma de fuego.

Al identificar la amenaza, el motorista reduce la velocidad, atraviesa el separador central de la carretera y se incorpora al sentido contrario para escapar.

Un motorista logra escapar de presuntos asaltantes al atravesar el separador central de la carretera, una maniobra arriesgada que le permite ponerse a salvo, pero que también lo expone a sufrir un accidente. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo, redes sociales).

Aunque consigue alejarse de los individuos, la maniobra también representa un riesgo, debido a la posibilidad de encontrarse con vehículos que circulen en dirección opuesta.

Pareja es despojada de su motocicleta en el mismo sector

En otra grabación se observa cómo una pareja es interceptada por presuntos delincuentes, quienes la despojan de una motocicleta. Las víctimas se alejan con las manos en alto, mientras los individuos huyen con el vehículo.

Según denuncias compartidas en redes sociales, los responsables podrían ser los mismos que intentaron asaltar al otro motorista. No obstante, las autoridades no han confirmado que ambos hechos estén relacionados.

Una pareja entrega su motocicleta a presuntos delincuentes y se aleja con las manos en alto, mientras los individuos huyen con el vehículo en un sector de Escuintla. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo, redes sociales).

También se ha difundido la versión de que los sospechosos habrían disparado contra el conductor que escapó, pero esta información no ha sido corroborada oficialmente.

Los riesgos de escapar de un asalto en carretera

Durante el análisis de las imágenes en Impacto Directo, de Guatevisión, se destacó la rapidez con la que el motorista identificó la amenaza y tomó una decisión para ponerse a salvo.

Se explicó que atravesar el separador central y circular en sentido contrario requiere control de la motocicleta, pero puede ocasionar un accidente grave si se aproxima otro vehículo.

También se señaló que este tipo de reacción depende de las condiciones del tránsito y de la experiencia del conductor, por lo que no debe considerarse una maniobra segura para escapar de un asalto.

Los incidentes han generado preocupación por los asaltos en tramos carreteros donde los conductores perciben una vigilancia limitada.

Los asaltos en tramos carreteros con poca vigilancia y los riesgos de intentar escapar de los delincuentes generan preocupación por la seguridad de los motoristas y la necesidad de reforzar los patrullajes policiales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo, redes sociales).

Durante el análisis también se destacó la importancia de las cámaras instaladas en motocicletas, ya que permiten documentar hechos que, de otra manera, podrían no quedar registrados.

Ante las denuncias, vecinos y conductores solicitan mayor presencia policial y patrullajes preventivos en la carretera que comunica Cocales con Santa Lucía Cotzumalguapa.

Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con estos casos ni se ha confirmado si los presuntos responsables de ambos incidentes son las mismas personas.

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