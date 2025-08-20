Una fiscal del MP habría causado la muerte de un niño de 9 años y sus compañeros presuntamente la ayudaron a ocultar el caso

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó a tres fiscales del Ministerio Público (MP) por estar implicados en la muerte de un niño de 9 años, hecho registrado en abril del 2025.

Agregó que la Sección de Asuntos Internos de la Inspectoría General de la PNC llevó a cabo las diligencias para detener a los señalados en el caso.

La Fiscalía de Asuntos Internos del MP indicó que presentó imputaciones contra dos auxiliares fiscales por su presunta responsabilidad en tres delitos.

Según el MP, la agente fiscal Evelina C. atropelló y causó la muerte de un niño en Santa Bárbara, Huehuetenango.

Evelina habría recibido ayuda de la auxiliar fiscal del Distrito de Huehuetenango, identificada como Norma P.

A Norma P. se le acusa de incumplimiento de deberes, denegación de justicia y uso de documentos falsificados, informó el MP.

Norma P. presuntamente evitó que al cadáver del niño se le practicara necropsia por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y falsificó documentos para impedir ese trámite.

“El 14 de abril del 2025, cuando se encontraba de turno en el Hospital Nacional, y dolosamente, a sabiendas de que la agente fiscal Evelina C. atropelló y causó la muerte de un niño en el municipio de Santa Bárbara, ordenó la entrega del cadáver sin que se le practicara necropsia y elaboró una razón falsa para ocultar la identidad de la responsable”, explicó el MP.

Rudy G., auxiliar fiscal del MP, fue el tercer detenido, señalado de haber evitado investigar y detener a Evelina C., sindicada de causar la muerte del menor.

“Rudy G., auxiliar fiscal asignado a la Agencia Fiscal en el municipio de Santa Bárbara, se le sindica de incumplimiento de deberes y denegación de justicia por no diligenciar la identificación ni la detención de la responsable del accidente ocurrido en la aldea El Chico, de esa jurisdicción”, agregó el MP.

"Como Ministerio Público como no toleraremos esos actos, la ley se aplica para todos sin distinción alguna", señaló.